Sanità: un ’grazie’ senza fine alle Neuroscienze del Bellaria

Siamo i genitori di Federico Boschetti e desideriamo esprimere i nostri piu sentiti ringraziamenti, la nostra infinita e profonda riconoscenza al prof. Carmelo Sturiale, primario del reparto delle Neuroscienze del Bellaria, al dott. Carlo Bortolotti e al dott. Luigi Cirillo per il successo dell’intervento avvenuto il 23 febbraio.

Un incommensurabile grazie per la continua e assidua sorveglianza del paziente da parte del dott. Bortolotti, per la disponibilità a dare informazioni fondamentali in ogni momento e per averci sostenuto in quel lungo percorso che ha portato al felice termine della degenza.

Un grazie di cuore anche a tutti i medici e al personale paramedico del reparto che hanno assistito nostro figlio con professionalità e grande umanità.

Donato Boschetti

e Maria Chiara Ricciardi