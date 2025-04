Sanità, Vignali (FI):: "Dispositivi medici fermi in deposito"

"La Regione Emilia-Romagna ha speso oltre 4,3 milioni di fondi Pnrr per dispositivi medicali per il telemonitoraggio domiciliare non ancora utilizzati e fermi da quasi un anno nei magazzini delle varie Ausl". La denuncia è del capogruppo di Forza Italia in Regione Pietro Vignali, che ha presentato un’interrogazione. "I dispositivi medicali distribuiti alle Ausl tra il giugno e l’agosto del 2024, a seguito di una gara unica gestita da Intercent-ER, sono 4.567, più 92 spirometri, e non sarebbero ancora stati distribuiti agli utenti perché sarebbero ancora in corso addestramento e formazione degli operatori che dovrebbero utilizzarli".