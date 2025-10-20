Sanitari aggrediti al pronto soccorso

Attimi di tensione sabato sera al pronto soccorso di Imola, dove un uomo ha aggredito il personale sanitario e un cittadino in attesa di essere visitato. L’episodio si è verificato attorno alle 19,15, a riportare lesioni con una progonsi di due giorni senza necessità di ricovero, solamente il cittadino, intervenuto in difesa del personale. La situazione è stata rapidamente messa sotto controllo grazie al pronto intervento degli operatori presenti. L’aggressore è stato poi bloccato dalle forze dell’ordine.

"Negli ultimi anni l’Azienda Usl ha messo in campo numerose azioni per la prevenzione e gli episodi segnalati risultano in diminuzione – dichiara la direttrice generale Ausl imolese, Agostina Aimola –. Nonostante ciò episodi come quello di ieri dimostrano che la violenza nei confronti delle operatrici e degli operatori sanitari è un fenomeno che va contrastato in modo condiviso. Non c’è alcuna distanza con le organizzazioni sindacali".

A richiedere con urgenza un tavolo e interventi immediati sono Uil Fpl, Fials e Cisl Fp. Tra questi, la presenza costante delle forze dell’ordine nei pronto soccorso nelle fasce orarie più critiche, la revisione degli arredi del triage per garantire maggiore protezione agli infermieri, il potenziamento degli organici, la revisione dei modelli organizzativi e dei percorsi di formazione e supporto psicologico per il personale vittima di aggressioni.

"Non possiamo più accettare che chi si prende cura degli altri debba lavorare nella paura" sottolineano i sindacati. A commentare l’episodio, anche il primo cittadino imolese Marco Panieri: "Condanno con forza quanto accaduto e ribadisco l’impegno di Imola a sostenere e proteggere chi, con il proprio lavoro, garantisce salute e sicurezza a tutte e tutti noi".

Aleksandra Arandelovic