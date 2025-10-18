Sanitari aggrediti. Si cercano video e filmati. Attesa per la decisione del giudice sui Vildoza

Si attende a stretto giro l’udienza di convalida, da parte del gip Alberto Ziroldi, degli arresti del playmaker della Virtus Luca Vildoza e della moglie Milica Tasic. A cui non è necessario che la coppia prenda parte, come da procedura in casi analoghi, ossia quando il pm, non ritenendo di dover chiedere misure coercitive, dispone la liberazione immediata degli arrestati. La coppia era stata fermata l’altra sera dalla polizia, in viale Silvani: i coniugi Vildoza rispondono di lesioni a personale sanitario, per aver aggredito, dopo una lite stradale, dei volontari della Croce Rossa che stavano correndo, a sirene spiegate, su un intervento. Un reato inasprito proprio a seguito dell’aumento delle aggressioni ai sanitari e che prevede una pena compresa tra i 2 e i 5 anni di reclusione.

Stando a quanto ricostruito dalla polizia, i Vildoza, appena usciti dal PalaDozza dove Luca aveva giocato, infastiditi dall’ambulanza che intralciava loro il passaggio, dopo aver clacsonato e insultato gli operatori sanitari, una volta sui viali avrebbero ostacolato il percorso del mezzo di soccorso con frenate e manovre a zig zag. E quando l’operatrice Tiziana D’Antonio si è avvicinata alla loro Mercedes per chiedere alla coppia il perché di un simile atteggiamento, l’avrebbero aggredita, addirittura afferrandola per il collo.

La Virtus, in una nota ufficiale, aveva spiegato ieri che il playmaker e la moglie, difesi dall’avvocato Mattia Grassani, avrebbero reagito "ritenendosi vittime di altrui comportamenti illegittimi". Molto diversa la posizione della vittima, che ieri ha sporto denuncia, e dell’equipaggio che era con lei. "I sanitari – spiega l’avvocato Alessia Cuppini, che difende l’operatrice – sono stati sentiti e hanno fornito una versione chiara di quanto accaduto l’altra sera. Se non ci fossero stati riscontri evidenti del racconto della persona offesa, corroborati da un referto che parla di una prognosi di 5 giorni, la coppia non sarebbe stata arrestata. E la stessa controparte non nega i fatti, pur fornendone una lettura differente".

Da parte sua, la società sportiva in cui milita il trentenne argentino, che ha da subito preso le parti del cestista, aveva anche espresso "estrema fiducia circa l’esito delle indagini difensive in corso di svolgimento che saranno, al più presto, poste al vaglio degli organi competenti". Nella strada dove è avvenuta l’aggressione, tuttavia, al netto delle telecamere del distributore di benzina, che però puntano sulle pompe e inquadrano soltanto una piccola porzione di viale, non ci sono altri impianti che potrebbero aver ripreso la scena. E al momento non risultano video di privati arrivati alla polizia relativi al momento del diverbio e poi dell’aggressione. Solo filmati successivi ai fatti, che nulla spostano rispetto a quanto finora emerso.

