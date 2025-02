"Sanremo è secondo solo alla Nazionale"

’Perché Sanremo è Sanremo’. Ormai non è più solo una sigla tormentone (nata ormai trent’anni fa nell’era Pippo Baudo), ma un comandamento nei giorni del Festival per eccellenza a queste latitudini. Ancora di più negli ultimi anni, in cui non si accampano più scuse per stare rintanati in casa a guardare le lunghe serate di musica e costume, ma anzi le puntate sono sulla bocca di tutti: esperti di musica, esperti di stile che analizzano i look, squadre di FantanSanremo. E ci si ritrova sempre più spesso fra amici a commentare le dirette insieme.

Un po’ come succederà questa sera, in una sede forse meno scontata, quella della nostra università. L’occasione è lo Speciale Festival di Sanremo, dalle 20.30 all’una di notte a Palazzo Marescotti (in via Barberia 4), sede del Dipartimento delle Arti. L’ingresso è libero, fino a esaurimento posti e, assicura il direttore Riccardo Brizzi, ci si attrezzerà per far stare sedute più persone possibili. Proprio come fatto in un’altra serata che ha fatto da apripista, in occasione delle elezioni statunitensi.

"È stata una richiesta degli degli studenti – spiega lo storico e professore ordinario Unibo –. Sarà interessante, anche alla luce di un dipartimento come il nostro, che spazia dalla musica al teatro fino al master in Produzione della musica, aprire le porte a studenti, docenti e a tutta la cittadinanza. Vogliamo dare dignità accademica a un evento nazionalpopolare, nei luoghi in cui di solito si ospita musica dotta". La serata sarà inframmezzata dagli interventi di professori e studenti appunto, con tanto di collegamento dalla sala stampa dell’Ariston, con Luca Barra. Insomma, continua Brizzi, "confidiamo in una serata partecipata e vivace, fuori dai linguaggi accademici più tradizionali. La sala ospita 85 posti, ma riusciamo ad arrivare anche al centinaio e ovviamente si può seguire anche solo in parte la diretta".

La serata, che sarà condotta da due docenti, Marco Cucco e Veronica Innocenti, in alternanza con studenti della laurea magistrale, di appassionati e il musicologo Marco Santoro, "sarà informale – prosegue il direttore del dipartimento– e tutti possono dare un contributo breve. L’intento è quello di dare varie letture al fenomeno, offrire un approccio pluridisciplinare. Sanremo, del resto, è un evento non solo musicale, ma mediale, come dicono i dati Auditel: quest’anno si considera anche il web, ma la prima serata ha superato l’edizione di Amadeus. Se guardiamo proprio la storia dei dati Auditel, il Festival segue solo la Nazionale di calcio. Sanremo è il secondo evento nazionalpopolare in Italia". Non solo.

"Il festival – prosegue Brizzi– è anche è un unicum a livello sociale perché è sempre più intergenerazionale: ora non lo guardano più solo gli adulti. Ovviamente è anche cambiato il cast dei partecipanti, in cui rientrano anche rapper e trapper, e di conseguenza è ringiovanito anche il pubblico. Gli eredi della canzone italiana, come Massimo Ranieri o Marcella Bella, sono una minoranza".

Info: damslab.unibo.it.