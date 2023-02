Sanremo nel nome di Lucio Morandi canta Dalla e si commuove

Doveva essere celebrato venerdì, durante la serata delle cover e poi i ritardi sulla scaletta lo avevano fatto saltare. Ma, durante la finalissima del 73esimo festival di Sanremo, il tributo di Gianni Morandi al cantautore Lucio Dalla alla fine c’è stato, ed è stato un momento indimenticabile. Morandi ha iniziato la sua performance in platea, imbracciando la chitarra e cantando Piazza Grande. Poi è salito sul palco e, accompagnato dall’orchestra, si è esibito in Futura e nel successo senza tempo Caruso. Il pubblico in platea è rimasto senza fiato, nessuno ha cantato, non perché non sapessero i brani, ma per ascoltare in silenzio e godersi l’esibizione.

Al termine della performance erano tutti in piedi e tutti commossi, Morandi compreso. Con gli occhi lucidi, ha alzato un dito per indicare il cielo. "Quest’anno Lucio avrebbe compiuto 80 anni", dice Morandi ad Amadeus, che ribatte: "Che emozione, voglio solo dire che sono onorato di aver fatto questo festival insieme a te".

Un omaggio molto sentito, dal momento che Dalla e Morandi erano legati da un forte sentimento di amicizia: "La vera amicizia non è facile trovarla. Io credo che l’amico è quello che quando hai bisogno ti dice ‘Ci sono’. Un grande amico, è stato Lucio Dalla. Abbiamo iniziato insieme, eravamo tifosi del Bologna. Lucio l’ultima apparizione televisiva l’ha fatta proprio qui a Sanremo quando io ero conduttore", ha detto Morandi in un’intervista.

Dalla infatti si presentò per l’ultima volta sul teatro dell’Ariston nel 2012, 11 anni fa. Il cantautore in quell’occasione si era presentato nelle vesti di direttore d’orchestra di Pierdavide Carone, in gara con Nanì. Lucio Dalla, come ha ricordato Morandi sul palco dell’Ariston, il 4 marzo 2023 avrebbe compiuto 80 anni.

È scomparso improvvisamente il primo marzo del 2012, stroncato da un infarto, lasciando un vuoto incolmabile, soprattutto ai suoi concittadini bolognesi e, ovviamente, al suo grande amico Morandi.

"Oggi è il compleanno di Lucio Dalla – aveva scritto il co-conduttore sui social il 4 marzo del 2020 –. È difficile accettare l’idea che non sia più con noi e, a volte, mentre sto camminando per il centro di Bologna, mi immagino che lui possa comparire all’improvviso. La sua musica, però, sarà sempre con noi".

Prima dello show, Morandi è anche intervenuto in merito alle polemiche del Festival. E sulla cannabis (dopo che Fedez nel duetto con gli Articolo 31 ha urlato: ’Giorgia, legalizzala’), ha ammesso: "Non l’ho mai provata, la devo provare. Ne ho una grande coltivazione davanti casa. Ma con le canne – sorride il cantante-maratoneta – non si va mica a correre, eh".