Sansone, il bolognese dal talento leggero

di Nicoletta Barberini Mengoli

Si è aperta ieri in Sala Urbana, nelle Collezioni Comunali d’Arte a Palazzo d’Accursio la mostra ’Leggiadro Barocco. L’attività giovanile di Giuseppe Marchesi detto il Sansone’, che vede come focus un suo quadro di soggetto storico, ’Clemente VIII restituisce agli Anziani di Bologna le chiavi della città’, conservato nella raccolta permanente delle Collezioni. "Questa prima e preziosa mostra monografica, curata da Angelo Mazza e Antonella Mampieri – precisa il direttore dei Musei Civici di Arte Antica, Massimo Medica – vuole diffondere le conoscenze delle opere presenti nelle Collezioni e in particolare studiare più a fondo un pittore come il Sansone (Bologna 1699-1771) che, per molto tempo, è stato ingiustamente dimenticato". Allievo di artisti importanti della generazione precedente come Aureliano Milani e Antonio Franceschini, dipinge nel solco della tradizione pittorica locale che trova nei Carracci, in Guido Reni, Francesco Albani, Domenico Zampieri detto il Domenichino, un vero modello. L’orientamento stilistico invece lo eredita dall’Accademia Clementina, alla quale appartenne. Se torniamo col pensiero alla vivace Bologna artistica settecentesca, vediamo la figura di Marchesi uscirne come un impeto forte che ha saputo unire nei suoi dipinti la capacità di fondere colori caldi e forti muscolature derivati dalla lezione dei Carracci e di Cignani, con la grazia del disegno tipica della pittura di Franceschini. Il tutto molto apprezzato sia dai colleghi che dal pubblico di allora. "Nella mostra sul ‘700 che si tenne a Bologna – aggiunge Angelo Mazza storico dell’arte – nel 1935 già si parlava del valore artistico del Sansone, definendo la sua pittura cortese, lieve ed elegante. Così è giusto riconoscerla. Questa mostra si incentra sulla sua produzione giovanile: dall’emancipazione di Franceschini che gli trasmise il gusto arcadico, sino al 1725 punto di avvio convenzionale della carriera autonoma". "Sansone celebrato in vita – continua Antonella Mampieri referente per l’Archivio fotografico e catalogo Musei Civici d’Arte Antica – fu poi dimenticato per essere restituito alla sua vera identità dal critico d’arte Renato Roli che, per esempio, gli attribuì il sopracitato Clemente VIII erroneamente dato ad Ercole Graziani". In mostra 11 opere tra cui Le quattro stagioni provenienti dalla Pinacoteca, due tele con le Storie bibliche di proprietà privata come l’Ebbrezza di Noè. E inoltre due disegni che rappresentano il Ratto di Elena e delle Sabine della Cassa di Risparmio ed un piccolo Ritratto di fanciulla del Davia Bargellini.