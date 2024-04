Sant Jordi: le librerie fanno festa insieme

Torna la nuova edizione di Sant Jordi, Festa delle librerie indipendenti bolognesi che si celebra oggi a Porta Pratello: una giornata da trascorrere tra libri, presentazioni e cibo. L’edizione di quest’anno sarà un’occasione per far vivere l’atmosfera di Porta Pratello a grandi e piccoli. La corte di via Pietralata 58, dalle 10 alle 21, sarà luogo di incontro e spazio per potersi immergere nel mondo delle librerie indipendenti con proposte e presentazioni di autori. Gli Urban Sketchers Bologna saranno presenti con i loro disegni dal vivo. Numeroso il parterre delle librerie bolognesi presenti, a testimonianza di quanto il settore sia vivace: La confraternita dell’uva; Trame Libreria bookshop; Inuit bookshop; Libreria delle donne Igor Libreria; Libreria Sette Volpi; Punto Input; Ubik Irnerio; Attraverso-Libreria indipendente per bambini e ragazzi; Baak-Libreria e bistrot; e Biblion, Libreria CartaBianca e La terza stanza dalla provincia.

Si parte nella mattinata con laboratori e uno spettacolo per i più piccoli. Da segnalare, neel pomeriggio la presentazione del romanzo ’Viaggi di carta’ (Edizione e/o) con Rocco Pinto, per raccontare storie di librai e libraie che hanno rivoluzionato il mestiere. Alle 17.15 in compagnia di Sara Manfredi e Flavia Tommasini del collettivo Cheap e si parlerà dell’epopea delle donne che hanno conquistato una nuova libertà con la presentazione di ’Clandestine. Il romanzo delle donne’ con Marta Stella. Il ciclo di incontri si chiude alle 19.45..