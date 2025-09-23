Ospedale Sant’Orsola, come trovare il padiglione giusto? Ecco l’infopoint della Fondazione

Bologna, 23 settembre 2025 – Un infopoint esterno, collocato sul viale principale, per aiutare chi deve orientarsi tra i labirintici padiglioni del Policlinico Sant’Orsola di Bologna. Si trova lungo il viale centrale del policlinico a poca distanza dall’ingresso dai viali.

Finanziato e gestito dalla Fondazione Sant’Orsola, serve per orientare i pazienti e accompagnare i più fragili direttamente all’ambulatorio a cui sono diretti.

Il servizio, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 14, sarà garantito dalla presenza di due volontari della Fondazione per ogni turno. Si tratta, in sostanza, dell'evoluzione delle attività della Fondazione messe in campo nel dicembre 2019 proprio per accompagnare, accogliere e aiutare i pazienti e i loro familiari.

Nel solo 2024, i volontari hanno regalato così 5.885 ore. Ora il servizio diventa fisso, all'interno di una struttura creata ad hoc lungo il viale principale del Policlinico, vicino ai padiglioni 5 e 11, con la disponibilità di 60 volontari in totale.

Al di fuori degli orari di apertura, sotto la pensilina dell'infopoint saranno sempre a disposizione una mappa (anche per non vedenti) e un totem interattivo. Il progetto si inserisce nel programma internazionale 'The hospital of tomorrow', in collaborazione con l'Oms.

In questo contesto, il Sant'Orsola è stato scelto come caso studio pilota per sperimentare pratiche di 'service design' applicate all'ambiente ospedaliero, per migliorare spazi e servizi per l'utenza.

"Uno dei temi più contraddittori, o forse più assurdo – sottolinea Chiara Gilbertoni, direttrice generale del Sant'Orsola – è che chi ha più difficoltà di mobilità non trovava all'interno del Policlinico una risposta adeguata. Quindi per assurdo si riusciva a orientare meglio chi aveva meno problemi. E questo non può essere per un ospedale".

A questo primo infopoint ne seguiranno altri. "Il progetto che stiamo portando avanti vede l'opportunità di suddividere per quartieri il Sant'Orsola – illustra la direttrice – e l'idea è che nei punti di principale accesso a questa cittadella, quindi ad esempio anche da via Massarenti, da via Ercolani e dalla parte di via Albertoni, nasceranno altri infopoint simili. Ovviamente con la gradualità legata anche al fatto che sono comunque degli investimenti. E poi vogliamo sperimentare se questo metodo di affidare ai volontari della Fondazione funziona. Questo significherà che l'impegno anche per la Fondazione aumenterà".

In poche parole, riassume Gibertoni, "abbiamo lavorato molto su questo tema, c'è molto ancora da fare. Abbiamo anche molti cantieri in corso e quindi questo non aiuta, però la direzione con questo infopoint l'abbiamo iniziata a dare".

In effetti, conferma il presidente della Fondazione, Andrea Moschetti, "tra tutti i padiglioni non è tanto facile orientarsi. Il bisogno è stato recepito come essenziale proprio per dare un servizio ai pazienti".