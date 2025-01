Sant’Orsola, nuova aula scolastica per i piccoli pazienti

Bologna, 15 gennaio 2025 - Una nuova aula educativa, innovativa e accogliente, per i pazienti di Oncoematologia pediatrica del Sant'Orsola. Oggi l’inaugurazione in reparto del progetto di Ageop Ricerca Odv, finanziato da Fondazione Roche, che permette ai bambini e agli adolescenti ricoverati di poter seguire il percorso scolastico senza interruzioni, garantendo socialità e diritto allo studio dal periodo dell’infanzia fino al percorso secondario delle superiori.

“La scuola in ospedale è fondamentale - inizia Francesca Testoni, direttrice generale di Ageop Ricerca ODV -. Abbiamo risistemato e ristrutturato l’aula. Questo è un momento importante, che accomuna tutti i ragazzi e i bambini: loro non sono malati, ma ragazzi e bambini che vanno a scuola. La funzione della scuola mette in relazione e crea relazione, non dando informazioni ma formando”.

La sezione scolastica ospedaliera è stata restaurata dallo studio di architettura GRRIZ, con il sostegno del Policlinico e partner privati

La sezione scolastica ospedaliera è stata restaurata dallo studio di architettura GRRIZ, con il sostegno del Policlinico e partner privati.

“Entrare qui ci fa capire quanto lavoro si stia facendo e quante battaglie per garantire dignità e cura ai più fragili - commenta l’assessora regionale al Welfare Isabella Conti -. Questo progetto, in un luogo di eccellenza, rivendica serenità, relazione e normalità all’interno di vite e famiglie travolte” dalla malattia.

“La Regione sarà impegnata con tutte le forze a sostenere, alimentare e supportare le realtà del terzo settore che supportano i bambini che si ammalano e le loro famiglie”.

Nell’aula, una parete gialla traforata immerge i piccoli pazienti in un ambiente accogliente e di riparo. Ci sono monitor e computer sulle scrivanie e un ampio spazio al centro dove poter confrontarsi con i docenti.