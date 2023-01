Sant’Orsola Bologna, reparto di Ortopedia dell’Irccs trasferito dal 6 febbraio al Padiglione 5. Ecco come cambiano i ricoveri dal 30 gennaio I pazienti in accesso al Pronto soccorso del Policlinico potranno essere ricoverati presso il Rizzoli o l’ospedale Maggiore per favorire le operazioni di trasferimento