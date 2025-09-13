Il Sant’Orsola e il modello della sanità sostenibile

Bologna, 13 settembre 2025 – Con i suoi 32 padiglioni, oltre 400.000 mq di superficie, 1.370 posti letto e quasi 6.000 professionisti, il Policlinico Sant’Orsola è una vera “città nella città”, cosa che l'ha portato a riflettere sull'impatto ambientale delle sue attività sanitarie e sulle responsabilità che ne derivano.

“In un momento storico in cui salute e ambiente sono sempre più interconnessi - afferma Chiara Chiara Gibertoni, direttore generale del Sant'Orsola- , il Policlinico si propone non solo come luogo di cura, ma come agente di cambiamento culturale e sociale. Educare, sensibilizzare e coinvolgere la cittadinanza sono azioni fondamentali per costruire un futuro in cui il benessere delle persone e del pianeta siano parte di un’unica visione”.

Proprio l'approccio strategico di cui parla Gibertoni sarà al centro dell'evento “Salute, cambiamento climatico e sostenibilità. Sant’Orsola città nella città.” che si svolgerà mercoledì 17 settembre nell'Aula I Maestri, situata nel padiglione 23 del complesso.

Ad aprire l'evento saranno il presidente della regione Emilia-Romagna Michele de Pascale, assieme al rettore dell’Alma Mater Giovanni Molari e il direttore generale Chiara Gibertoni.

A seguire, dopo gli interventi di ospiti anche internazionali, Valerio Baroncini, il vice direttore de il Resto del Carlino, condurrà una tavola rotonda dedicata ai “Modelli di sviluppo in Emilia-Romagna” alla presenza di Anna Lisa Boni, assessora alle Relazioni Internazionali e Cooperazione del Comune, Vincenzo Colla, vicepresidente della Regione Emilia-Romagna, Chiara Gibertoni e Giovanni Molari.

La giornata di incontri si concluderà nel pomeriggio con l'illustrazione dei cinque pilastri della sostenibilità su cui il Policlinico si impegna per affrontare la sfida della sostenibilità e cioè energia e consumi, mobilità sostenibile e telemedicina, gestione rifiuti e green procurement, acqua e cibo.

L'evento darà modo di conoscere testimonianze, dati e progetti, che illustreranno il ruolo di laboratorio urbano di innovazione ambientale che il Policlinico ha assunto avendo come modelli gli obiettivi di Bologna Missione Clima e le linee guida del Green Deal Europeo.

Un percorso da cui è nato il piano di sviluppo edilizio e urbanistico del Policlinico 2021–2035, che, insieme al Piano Strategico di Sostenibilità Ambientale di cui l'Azienda si è dotata, rappresentano risposte concrete a questa sfida, delineando un percorso di ammodernamento edilizio e tecnologico orientato alla riduzione