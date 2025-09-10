Sant’0rsola da record. Trapiantato un cuore fermo da venti minuti

Un paziente in attesa di trapianto al Sant’Orsola e un cuore, da donatore a cuore fermo, improvvisamente disponibile a Livorno. Per rendere possibile il trapianto si muovono contemporaneamente due équipe di cardiochirurghi, rianimatori, infermieri, perfusionisti e specializzandi: una vola in Toscana per prelevare l’organo, ricreando sul posto una sala operatoria cardiochirurgica, e per trasportarlo a Bologna, dove l’altra équipe è già pronta in sala operatoria per l’operazione, che poi è perfettamente riuscita.

Per la prima volta in Emilia-Romagna è stato eseguito al Policlinico un trapianto con prelievo di cuore da donatore a cuore fermo (non battente da 20 minuti) fuori regione in un ospedale non sede di cardiochirurgia. "Un’altra vita salvata, e un altro importante passo avanti della nostra rete trapiantologica regionale, che si conferma sempre più punto di riferimento altamente innovativo a livello nazionale", commenta l’assessore alle Politiche per la salute, Massimo Fabi.

"Mettere in piedi un sistema in cui la squadra che preleva il cuore si sposta verso il donatore, anche fuori regione, e non il contrario, garantisce una replicabilità e performance migliori della procedura – spiega Davide Pacini, direttore Cardiochirurgia del Sant’Orsola –. Così è possibile valorizzare anche donatori che si trovano in ospedali non sede di cardiochirurgia. Questo è molto importante se pensiamo che oggi con una cardiopatia, grazie all’offerta di terapie e di tecnologie, si vive più a lungo e meglio e si arriva nelle migliori condizioni al trapianto. Tutte considerazioni e prospettive che abbiamo affrontato in una recente pubblicazione – sottolinea – e che saranno il cuore del prossimo ‘Bologna Heart Surgery Symposium’, il congresso che organizziamo in città proprio in questi giorni e grazie al quale ci confrontiamo con professionisti da tutto il mondo su questi temi".

Di un "traguardo importante per tutta la rete trapiantologica nazionale, nella quale ci presentiamo ancora una volta capaci di eseguire con successo procedure complesse e dal carattere altamente innovativo – dichiara Chiara Gibertoni, direttrice generale del Policlinico –. L’Irccs rappresenta un punto di riferimento di questo sistema, sia grazie all’eccellenza dei professionisti che grazie a strutture e tecnologie a disposizione dell’équipe. Un livello altissimo che ci impegniamo a migliorare costantemente per dare soluzioni sempre più ampie e nuove ai nostri pazienti e per fare della collaborazione con altri centri all’avanguardia massima espressione della cura".

"Questa donazione – secondo Erika Cordella, direttrice del Centro Riferimento Trapianti dell’Emilia-Romagna – è ulteriore prova dell’importanza di farsi trovare pronti di fronte a nuove opportunità scientifiche, professionali e tecnologiche, con una rete non solo professionale ma anche operativa e organizzativa all’avanguardia. Ringrazio ancora una volta per questo il supporto e la collaborazione con i colleghi e le colleghe toscane e lo staff del Crt Emilia-Romagna".