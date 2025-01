Santa Cecilia fra i gioielli Fai

L’Abbazia della Croara: una perla sanlazzarese che brilla fra i gioielli del Fai, il Fondo per l’ambiente italiano. L’Abbazia di Santa Cecilia (nella foto) è infatti fra i cinque luoghi più votati della regione e si assesta al il 75° posto a livello nazionale nella 12ª edizione dell’iniziativa ‘Luoghi del cuore’, che prosegue fino al 10 aprile. Come si legge sul sito Fai, "l’antica Abbazia della Croara è incastonata nel Parco dei Gessi e Calanchi dell’Abbadessa. Il primo documento ufficiale che attesta l’esistenza di un monastero è datato 1095. La Chiesa abbaziale venne consacrata nel 1139 dal vescovo Enrico I, con i monaci Vallombrosani che reggevano l’Abbazia. L’influenza dell’Abbazia crebbe subito ma nel XIV secolo iniziò il periodo di decadenza. Nel 1487 l’abbazia passò ai Canonici regolari che vi si stabilirono fino alle soppressioni napoleoniche, per poi ritornarvi nel XIX secolo".

All’interno della chiesa vi è una via Crucis in cotto risalente al XVII secolo, due dipinti del Mastelletta, un dipinto della scuola di Guido Reni, una pala attribuita ad Annibale Carracci e un frammento di affresco del XV secolo, raffigurante Madonna col Bambino. Nel 2005 l’Abbazia di Santa Cecilia della Croara, è stata dichiarata Patrimonio Unesco Monumento testimone di una cultura di Pace. Nel 2007 è iniziata un’opera di restauro e riqualificazione mirata al ripristino dell’originaria struttura conventuale. Soddisfatta la sindaca Marilena Pillati: "Siamo davvero molto orgogliosi che l’Abbazia sia tra i luoghi del cuore del Fai più votati in Emilia-Romagna. Un ulteriore riconoscimento per un gioiello del nostro territorio che dal 2005 è Patrimonio Unesco. Un luogo quasi mistico, dove natura e fede si incontrano per creare uno scenario davvero molto suggestivo. Per questo invito tutti i cittadini a fare un ulteriore sforzo e a continuare a votare l’Abbazia di Santa Cecilia sul sito del Fai in modo da farle scalare ancora qualche posizione in classifica. Sarebbe davvero bello che quello che per San Lazzaro è luogo incantevole e di grande importanza conquisti il cuore anche di tutti gli italiani".

Zoe Pederzini