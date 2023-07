Santa Giuliana chiuso: a Bologna accordo fra società e dipendenti

Bologna, 24 luglio 2023 – Fumata bianca dal tavolo metropolitano di salvaguardia dell’Istituto Santa Giuliana. A partire dal prossimo 1 settembre, riferisce la Città metropolitana, "stante il verificarsi di retrocessione di ramo d'azienda, tutti i 24 dipendenti delle cooperative attualmente impiegati nell'istituto scolastico e nel convitto transiteranno alle dipendenze della Congregazione delle Serve Mantellate di Maria", proprietarie dell'istituto.

Da qui la Congregazione, che si impegna "ad attivare tempestivamente nei confronti del Ministero del Lavoro istanza di autorizzazione al trattamento straordinario di integrazione salariale (Cigs), con decorrenza dall'1 settembre 2023".

Inoltre, per "favorire la transizione occupazionale, verrà riconosciuto da parte della Congregazione un incentivo all'esodo". Allo stesso tempo Regione, Città metropolitana e Comune di Bologna "si impegnano a verificare, nell'ambito dell'eventuale insediamento di un nuovo soggetto, le prospettive di sviluppo e di creazione di occupazione, anche nella logica della rioccupazione dei lavoratori fuoriusciti". Palazzo D'Accursio e Palazzo Malvezzi si impegnano anche a "favorire la ricollocazione tramite il programma 'Insieme per il lavoro', in coordinamento con le azioni poste in essere dall'Agenzia regionale, e a verificare le eventuali opportunità che possono emergere dalla rete delle scuole paritarie, mantenendo il contatto con Fism". L'applicazione dell'accordo, che richiama integralmente il testo dell'intesa sottoscritta tra la Congregazione e i sindacati, sarà monitorata da Comune e Città metropolitana.