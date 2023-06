Santa Margherita, la letteratura va in convento

Fiorisce un nuovo e insospettato spazio nell’estate culturale bolognese. È il chiostro del convento Santa Margherita, il fabbricato al numero 12 dell’omonima strada a due passi da piazza Maggiore. È lì che oggi alle 19 prenderà il via il salotto letterario delle Librerie Coop Ambasciatori, con un programma di 14 incontri fino al 10 luglio. "Il nostro desiderio è quello di aprire le porte a tutti", spiega suor Chiara Cavazza, la prima suora entrata a far parte del consiglio episcopale dell’Arcidiocesi.

È un pezzo di storia bolognese quasi segreta quella legata al convento che si perde nel tempo. Fu nel XII secolo che l’edificio divenne sede delle monache benedettine per essere trasformato poi in caserma ai tempi di Napoleone. Venduto ai primi del ‘900 all’Opera Pia di Sant’Anna, il convento si trasformò in ospizio prima di essere bombardato nella II Guerra. Le suore francescane lo comprarono nel 1952 e da allora vi risiedono. Sono sei, di cui due provenienti dal Madagascar, le religiose che adesso abitano la parte più antica del complesso ("Siamo una famiglia internazionale", sorride suor Chiara, l’unica bolognese) mentre un’altra area è destinata a convitto. Lì trovano accoglienza 25 studentesse universitarie e 5 ragazze migranti giunte in Italia attraverso corridoio umanitari. "Da qualche anno – dice suor Chiara – accompagniamo il progetto di accoglienza con momenti di riflessione". Lei, lettrice compulsiva ("Il mio peccato è comprare tanti libri", scherza), sarà tra l’altro relatrice con la presidente locale dell’Anpi, Anna Cocchi, alla presentazione il 27 giugno del libro della direttrice di Qn (il Resto del Carlino, La Nazione, il Giorno) Agnese Pini ’Un autunno d’agosto. L’eccidio nazifascista che ha colpito la mia famiglia. Una storia d’amore mentre la guerra torna a far paura’. La rassegna, intitolata ‘Parole nel Chiostro’ e accompagnata da aperitivi a scopo benefico, si apre stasera con l’immunologa Antonella Viola e il volume ‘La via dell’equilibrio’. Poi, la giornalista Denise Pardo con il romanzo ‘La casa sul Nilo’ e Philippe Audegean che, con ‘Violenza e Giustizia’, riflette sulla modernità di Beccaria.

Doppio appuntamento lunedì 19: Francesca Ruvolo in ‘La felicità è una cosa semplice’ racconta come ha fatto a lavorare on line in 50 Paesi mentre Luca Cesari spiega la ‘Storia della pizza’. Il caso Mortara torna alla ribalta con il libro di Daniele Scalise ‘Un posto sotto questo cielo’, il desiderio di cambiamento si rispecchia in ‘Nepal in Vespa’ di Gianluca Pellegrinelli. E ancora Marco Balzano con ‘Caffé Royal’, Matteo Bussola e ‘Un buon posto dove fermarsi’, Edoardo Lombardi Vallauri con ‘Non capire il Giappone’, Dario Ferrari e ‘La ricreazione è finita’. Serata nel segno dell’horror il 4 luglio con Kasey Landsdale e riflessione sull’ambiente il 57 con Giuseppe Caporale. Si finisce il 10 luglio con Antonio Funiciello, già capo di gabinetto di Draghi e Gentiloni, che analizza la leadership politico.

Claudio Cumani