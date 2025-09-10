Santa Maria della Vita. Torna in esposizione il Gioiello del Re Sole

Ogni anno, il 10 settembre, il santuario di Santa Maria della Vita rinnova la tradizione che vede protagonista il Gioiello del Re Sole, straordinaria opera di oreficeria francese del XVII secolo, conservata negli spazi espositivi del complesso.

Anche oggi, quindi, dalle 10 alle 13, la sala che custodisce il prezioso monile sarà aperta gratuitamente al pubblico, secondo la volontà dello storico Carlo Cesare Malvasia. Fu proprio lui a riceverlo in dono da Luigi XIV di Francia, come segno di riconoscenza per la celebre opera Felsina Pittrice (1678), dedicata al sovrano. Malvasia considerava il gioiello "la cosa più preziosa che io abbia in questo mondo" e lo lasciò all’Arciconfraternita di Santa Maria della Vita, imponendo che fosse esposto al pubblico ogni anno in questa data.

Il gioiello si presenta come una raffinata placca ovale in smalto con la miniatura di Luigi XIV, attribuita a Jean Petitot (1607–1691), incastonata in una cornice in argento dorato e diamanti, un oggetto di rara bellezza e grande valore storico e simbolico. La ricorrenza del 10 settembre richiama inoltre un altro evento legato al santuario: nel 1614, durante una ripulitura della chiesa, riemerse l’immagine venerata della ’Madonna della Vita’, alla quale Malvasia attribuì la propria guarigione.