Santa Rita, tra rose e preghiere

File di fedeli nella basilica di San Giacomo Maggiore e nel chiostro, per dedicare una preghiera a Santa Rita da Cascia, santa invocata per i casi impossibili, nel giorno della sua festa. Un tripudio di rose di tutti i colori esposte negli stand dentro e fuori la chiesa in via Zamboni ha accompagnato le celebrazioni liturgiche che, per tutta la giornata, si sono succedute. Tantissime le persone accorse per le messe o per un attimo di raccoglimento davanti alla Santa, a cui molti si saranno rivolti, in questi giorni di dolore, per pregare per le vittime del maltempo e per i tanti rimasti senza casa.