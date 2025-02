"Santa Viola, sul senso unico pronti a correttivi"

Primo giorno condito da polemiche in via Emilia Ponente a senso unico per i lavori del tram nel tratto tra Pontelungo e via della Ferriera.

"Come amministrazione stiamo prendendo in carico le richieste che ci sono arrivate da diversi cittadini, che in realtà avevamo già pensato come settore di valutare per cercare di alleggerire un po’ il carico", assicura l’assessore alla Mobilità, Michele Campaniello, per rassicurare i residenti alle prese con il cantiere. Campaniello, dunque, non chiude all’ipotesi avanzata da alcuni cittadini di modificare il senso di marcia di alcune strade (via Agucchi in particolare) per rendere alcune vie più raggiungibili. "Gli interessi da tenere in considerazione sono diversi. Aspettiamo un po’ di giorni per capire l’impatto che effettivamente avrà la manovra, dopodiché siamo a disposizione per intervenire. Oggi è il primo giorno, vediamo come andrà", smorza l’assessore.

Per Santa Viola, però, i prossimi mesi saranno affettivamente complicati sul fronte della viabilità. Il senso unico in direzione centro di via Emilia Ponente "durerà fintanto che non poseremo le vasche delle linee tramviarie", intervento che dovrebbe essere concluso entro luglio. "Dopodiché ripristineremo il doppio senso. I cittadini devono sapere che siamo a disposizione per venire incontro alle necessità che ci dovessero essere", garantisce Campaniello.

Sui cantieri partiti ieri in zona Santa Viola interviene anche il consigliere comunale Giacomo Tarsitano della lista Lepore: "Da quando sono iniziati i lavori del tram c’è un acceso dibattito sui disagi arrecati da questi, legittimamente chi fa opposizione si aggrappa a ogni singola lamentela per oganizzare dissenso nei confronto dall’amministrazione. Non si devono risparmare incontri e spiegazioni su quanto si sta facendo – prosegue –. In tal senso ho colto con favore l’annuncio da parte dell’assessora Guidone di un imminente bando per la zona di Borgo Panigale-Reno, rivolto alle attività commerciali, che si affianca agli strumenti già messi in campo come le agevolazioni Tari o il bando promosso dalla Camera di commercio per le imprese".