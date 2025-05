Tram in Santa Viola: strade chiuse a sorpresa e attività ‘murate’

Bologna, 27 maggio 2025 - Chiuso per lavori in corso. Il cartello non c’è, l’avviso ai residenti nemmeno. Ma è quello che è successo in queste ore a Santa Viola, uno dei quartieri interessati, vista la presenza della via Emilia, dal passaggio del tram.

Via Vecellio, che è una delle strade che si affacciano su via Emilia Ponente, partendo da via Decumana, è chiusa.

“Non ci sarebbero problemi - racconta un passante scuotendo la testa e cercando, invano, una fetta di cemento per attraversare la strada -. Basterebbe saperlo prima. Veniamo a conoscenze della situazione a cose fatte”.

Non ci sono strali contro il tram, sia chiaro. Ma sulle modalità con le quali sono stati impostati i lavori, quello sì. “Lavorano - aggiunge un anziano poco distante - e lavorano tanto. Nessuna lamentela su questo, ci mancherebbe. Fanno il loro lavoro. Ma operano come se la via Emilia fosse deserta o, peggio ancora, disabitata, non è così”.

Gli operai al lavoro nel cantiere in mezzo alla strada

Sorpresa anche poco distante: la carrozzeria del Borgo, che per forza di cose deve lavorare con le auto, ha l’accesso interdetto. “Sono tollerante - racconta Sergio -. Può succedere. Se me l’avessero detto prima, magari, mi sarei comportato in maniera diversa. Potevo stare chiuso e andare al mare”.

Va meglio, a pochi metri di distanza, all’Autoofficina Palazzi. Massimo, il titolare, si guarda attorno. “Ho un vantaggio - ammette -. La mia officina ha due ingressi. Uno che si affaccia sulla via Emilia ed è bloccato. E uno sfogo su via Decumana”.

Lui, Massimo, con gli altri ragazzi dell’officina, può continuare a lavorare. Ma l’assenza di avvisi sulle chiusure improvvise di strade, pezzi di marciapiede o altre aree, se non genera malumore, provoca comunque sconcerto.

Santa Viola è un quartiere densamente abitato. Ma questo sembra essere un aspetto sconosciuto a chi sta organizzando i lavori.