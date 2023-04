Sant’Agata, l’Anpi critica il governo. E l’assessora se ne va

Se a Bologna non ci sono state contestazioni per la presenza di esponenti del governo, a Sant’Agata bolognese, durante le celebrazioni, l’assessora alla Scuola Maria Rita Guazzaloca ha lasciato all’improvviso la piazza. Il caso è scoppiato dopo che Milena Varasani, la rappresentante dell’Anpi, nel suo discorso in un passaggio ha parlato di "un 25 aprile diverso dagli altri perché diversa è l’ispirazione del governo in carica". Parole che non sono piaciute all’assessora che ha abbandonato piazza dei Martiri.

"Un gesto inaccettabile", segnalano in una nota la stessa Anpi, con lo Spi (i pensionati Cgil presenti all’evento) e la Cgil, denunciando "la gravità del comportamento dell’assessora che, in una circostanza pubblica così importante, è incapace di ascoltare e accettare opinioni diverse". Non si pente, invece, della decisione di lasciare le celebrazioni, l’assessora Guazzaloca, civica di area centrodestra: "Ho fatto un discorso all’insegna della pacificazione, mentre l’Anpi ha attaccato il governo, offendendolo. A quel punto ho detto che certe parole non facevano altro che alimentare l’astio, strumentalizzando il 25 aprile". Dal sindacato e dall’Anpi viene chiesto al sindaco di Sant’Agata, Giuseppe Vicinelli, ex leghista eletto con una lista civica, di "prendere le distanze", mentre Varasani di dice "amareggiata".

Il primo cittadino difende la sua assessora: "Abbiamo scelto di far ‘chiudere’ le celebrazioni all’intervento dell’Anpi come segno di libertà. Credo che Maria Rita possa avere la stessa libertà di non condividere le parole dell’Anpi. No a strumentalizzazioni. Il 25 aprile non è la festa del pensiero unico, l’assessora non ha offeso nessuno".

