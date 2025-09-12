Santi gioca in casa: "E ora il nuovo singolo"

Trasmettere emozioni e raccontare la quotidianità ‘cantata’ con i suoi occhi. Santi lo fa di professione da circa sei anni, ma nel cuore da sempre, visto che "a sei anni mio papà, anziché regalarmi la playstation, mi ha consegnato tra le mani un basso". Il cantautore bolognese 23enne porta questa passione a Gogobo, al Link, stasera alle 19.15, in un live che coinvolge anche "i regaz che suonano con me da sempre". E cioè: Simone Santi alla batteria, Lorenzo Macchiavelli alla chitarra e Antonio Delgaudio al basso.

Santi, cosa significa suonare a casa sua?

"Sono molto emozionato di potermi esibire live, forma che preferisco da sempre rispetto allo studio. E farlo a Bologna è importante, anche se questo è solo un antipasto".

In che senso?

"Nei prossimi tempi sarò molto presente sotto le Torri, con diversi live e nuove uscite. Il progetto ideato con Garrincha è molto interessante e mi vedrà spesso qui".

Torniamo al presente: stasera cosa porterà sul palco?

"Proporrò circa sette brani, tutti già editi, tra cui uno dei più amati dal pubblico dal titolo Ciaociaoamore che, tra l’altro, è la prima volta che la canto live".

Cosa bolle in pentola per il futuro?

"Il 19 settembre uscirà il mio nuovo singolo, che è il prosieguo del percorso iniziato con Garrincha lo scorso novembre. Si tratta di un brano a cui sono molto legato, scritto cinque anni fa. E nonostante il parecchio tempo trascorso, questo testo è rimasto perfetto".

Cosa troviamo al suo interno?

"In Travis Bickle amalgamo le mie due passioni: musica e cinema, fortemente accostati. Travis infatti è il protagonista di Taxi Driver, Robert De Niro, che nel film è alla costante ricerca della serenità. Che, forse, non arriverà mai. Ciò che racconto è proprio la ricerca della serenità a livello relazionale, narrando di una ragazza e dell’esperienza che questa storia mi ha lasciato".

Come definirebbe la sua musica?

"Vado un po’ controcorrente: per me la musica non significa sempre lanciare un messaggio. Io nei miei testi racconto ciò che vivo e al loro interno c’è la mia quotidianità che rifletto al pubblico con i miei occhi. Non sogno per forza un disco d’oro, ma la voglia di trasmettere emozioni da un palco, tra live e concerti. Voglio proprio convincere".

C’è una penna nel cantautorato bolognese che la colpisce di più?

"Percepisco i nostri cantautori come miei padri e ognuno di loro mi ha influenzato. Ma se penso a una penna che mi tocca il cuore è quella di Luca Carboni, con cui ho avuto l’onore immenso di duettare al Paladozza l’anno scorso".

Mariateresa Mastromarino