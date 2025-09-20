L’impresa di Santina, 101 anni: torna a camminare dopo il femore rotto

Alto Reno Terme (Bologna), 21 settembre 2025 – Una frattura al femore è complicata per tutti e specialmente se tale infortunio succede quando si è anziani. Ma non per Santina Costantini, 101 anni il prossimo mese che, dopo l’operazione e due giorni di ricovero, è stata dimessa dall’ospedale di Porretta Terme. È un grandissimo risultato frutto di una serie di fattori che vanno dalla professionalità, all’organizzazione, all’uso di tecniche moderne, a un presa in carico personalizzata del paziente.

La storia della signora Santina entra nel racconto più ampio di un reparto che è diventato punto di riferimento non solo per l’Alto Reno, ma anche per persone che, pur essendo di Bologna, scelgono di essere operate a Porretta. Giovan Battista Scimeca è direttore della Chirurgia ortopedica dell’Appennino e guida l’ortopedia dell’ospedale Costa di Porretta Terme. Scimeca ha una lunga esperienza presso l’ortopedia del Maggiore dove ha operato centinaia di casi che andavano dai traumi gravi, alla chirurgia protesica e alla gestione delle fratture più complesse.

Questa base specialistica acquisita al Maggiore (che è riconosciuto come trauma center), unita a una direzione forte del reparto di Ortopedia a Porretta, permette a questo ospedale montano non solo di fare gli interventi standard, ma di sviluppare performance che in molti casi superano la media regionale.

L’unità operativa, infatti, gestisce circa 600 interventi all’anno, vengono effettuate un centinaio di protesi suddivise in: 45 per l’anca, 45 per il ginocchio e 10 per la spalla. Non mancano gli interventi di chirurgia vertebrale che sono venti all’anno, mentre per quanto riguarda le fratture del femore, nel 2025 vien garantito che l’80 per cento dei casi in pazienti oltre i 65 anni venga operato entro 48 ore. In totale, gli interventi per fratture sono circa 250 ogni anno.

Questi numeri collocano Porretta come una struttura con ampia casistica, non limitata a piccoli interventi, ma capace di affrontare casi complessi, con tempi di intervento che sono spesso più rapidi della media regionale.

Punto di forza di questa eccellenza è, appunto, la capacità di intervenire entro 48 ore sulle fratture del femore, una peculiarità che molte singole ortopedie, anche di ospedali più grandi faticano a rispettare, ma che qui è largamente raggiunto.