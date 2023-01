Santo Stefano, i dubbi del comitato "In certe zone è già troppo buio"

"Una cosa è certa: abbassare l’illuminazione pubblica porterà un risparmio per le casse del Comune sulla bolletta della luce". Per Letizia Massani (nella foto) – presidente di AssoSantoStefano, associazione di cittadini nata nel 2012 – il punto chiave di tutta l’operazione annunciata da Palazzo d’Accursio "sarà vedere dove e come saranno abbassate le luci dei lampioni".

I tecnici del Comune assicurano che il taglio della potenza luminosa sarà praticamente impercettibile. "Mi auguro che, all’atto pratico, sia davvero così", commenta la Massani.

"Perché, dal punto di vista della sicurezza, credo ci siano zone e parchi della città in cui sarebbe grave venisse meno un’illuminazione piena".

La Massani cita, a mo’ di esempi, i Giardini Margherita e la Lunetta Gamberini, parchi pubblici all’interno del quartiere in cui opera AssoSantoStefano. "Al di là dei vialetti principali e di alcune zone bene illuminate, ci sono aree più ‘interne’ piuttosto buie, dove ritengo sia difficile giustificare un ulteriore diminuzione della visibilità".

In ogni caso, la Massani preferisce sospendere il giudizio: "Si parla di una sperimentazione. Aspettiamo di vederne gli effetti pratici sul campo".

