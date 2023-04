Santo Stefano, la denuncia "La piazza è terra di nessuno Caos e degrado fino all’alba"

di Luca Orsi

"Benvenuti al Lido di Santo Stefano". È l’amara ironia di alcuni cittadini con le finestre che affacciano sulla basilica delle Sette Chiese. Sdraiato nel bel mezzo della piazza – uno dei luoghi più antichi e iconici della città – un gruppo di turisti spagnoli prende il sole a torso nudo. Zainetti sotto la nuca, calzini e scarpe sparsi qua e là sull’acciottolato. "A quando il primo topless?", si chiede un residente.

"Questa splendida piazza è ormai diventata uno spazio pubblico ad uso privato, nel silenzio delle istituzioni", lamenta Letizia Massani, presidente di AssoSantoStefano, associazione di cittadini nata nel 2012. "È passato il messaggio che qui si può fare ciò che si vuole. Escluso il fine settimana in cui c’è il mercato dell’antiquariato, questa è una... piazza self service, 24 ore su 24".

Ultima moda, durante le feste di laurea che da via Zamboni sciamano in piazza Santo Stefano, è il lancio di uova e farina contro i muri dei palazzi. Poi, già a metà mattina, "si comincia a bere, e si va avanti con urla, trombette, canti, coriandoli, megafoni. E più bevono, più forte gridano".

Alla fine dei festeggiamenti, "fra i ciottoli resta una poltiglia giallognola impastata a coriandoli – racconta la Massani –. E sui muri i segni delle uova colate a terra".

In piazza, è la denuncia, non c’è mai pace. "È una specie di terra di nessuno. La rumba comincia già la mattina e va avanti fino a notte fonda", afferma un residente in via de’ Pepoli. La stradina, un po’ appartata, "diventa un orinatoio a cielo aperto. Così come l’aiuola lungo via della Santa, di fianco alla basilica".

Il clou, racconta, si raggiunge dal giovedì alla domenica. "E con la primavera la situazione è drasticamente peggiorata. Fra un poco, è da scommetterci, torneranno anche i bonghi, le chitarre e gli amplificatori". Verso mezzanotte, poi, "arriva l’onda lunga da piazza Aldrovandi, dalla Mercanzia. E non si dorme fino alle quattro. Con il sottofondo di partite di calcio in cui si prendono a pallonate la basilica e la cancellata".

Altra abitudine denunciata da chi abita all’ombra delle Sette Chiese e negli immediati dintorni è quella di utilizzare, sempre più spesso, il sagrato della basilica come un’area di sgambatura per cani.

"Sono arrivata a contarne una trentina, alcuni di grossa taglia – afferma la Massani –, tutti lasciati liberi di scorrazzare senza guinzaglio, figuriamoci la museruola. I padroni li lasciano abbaiare come se fossero in aperta campagna, nell’indifferenza generale. E a volte hanno il loro daffare per dividerli quando si azzuffano".

Il tema, che ricorre spesso, è il rapporto conflittuale fra i residenti del centro storico e gli studenti, nostrani e stranieri. "Soprattutto gli universitari fuori sede e gli stranieri devono comprendere di essere ospiti (paganti, certo), di questa città", commenta la presidente di AssoSantoStefano. "E devono capire che non si può vivere la città con criteri individualisti, del tutto personali. C’è una soglia minima di rispetto delle cose e delle persone sotto la quale non si può scendere se si vuole convivere in modo civile".