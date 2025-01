Santo Stefano, riapre il Cassero. Insorge Atlantide: "Vergognoso"

Dopo dieci anni, la ferita lasciata dallo sgombero dal Cassero di Porta Santo Stefano per Atlantide è ancora ben viva. La riapertura del posto per accogliere la mostra dell’artista Gabrielle Goliath nell’ambito della rassegna Art City ha scatenato la reazione delle sostenitrici di Atlantide: "Un tentativo vergognoso di rimuovere un conflitto ancora aperto". Con l’evento, previsto dal 6 al 16 febbraio, è la prima volta dal 9 ottobre 2015 che il palazzo riapre. Nel comunicato di Atlantide, firmato anche dal Laboratorio Smaschieramenti, le attiviste denunciano il fatto che Goliath non fosse "stata informata del fatto che quello spazio è vuoto proprio a seguito di uno sgombero e di un tentativo politico di cancellazione dell’attivismo queer, femminista e punk". E continuano: "Sentiamo una profonda vicinanza con i temi della mostra", ma "non permetteremo che lo spazio sia neutralizzato e usato per dare un tocco alternativo a un evento culturale".