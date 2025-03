Santon, 99 anni per la leggenda del Carnevale

In maschera a 99 anni. È Giovanni ‘Gianni’ Fregni di San Giovanni in Persiceto che da almeno 36 anni si esibisce in piazza del Popolo, con la sua mascherata singola, in occasione dello storico carnevale, col soprannome di Santon. E la sua mascherata – quest’anno si chiama ’Bizicléin e biziclàtt’ – è accompagnata dalla recita della sua zirudella in dialetto. Oggi, per il gran finale della 151esima edizione del Carnevale, è tutto pronto. L’ultima sfilata nel centro, lo spillo e poi la premiazione.

"Sono tanti anni ormai – racconta Fregni, sposato da 61 anni con Teresa Stanzani da cui ha avuto la figlia Valeria – che partecipo al carnevale di San Giovanni. Ma ho sempre voluto partecipare da solo e non assieme a una società carnevalesca. Anche se ho un buon rapporto di collaborazione coi carnevalai. Il nome Santon lo presi da mio nonno che aveva questo soprannome". Fregni ha fatto in gioventù il mugnaio poi passò a lavorare per un salumificio della zona. È stato un grande appassionato di maratone, fa parte della podistica Persicetana, e partecipò alla maratona di New York, come attesta la medaglia appesa alla parete del salotto di casa. In occasione delle sue sfilate allo storico carnevale, i suoi familiari lo seguono da vicino tra il pubblico, ha ricevuto numerosi premi di cui va fiero.

"Posso certamente dire – continua Santon –, nonostante non abbia mai voluto aggregarmi ai carri allegorici, che sono stato sempre ben voluto da tutti. E finché le forze me lo permetteranno, continuerò a mettermi in maschera". "Celebriamo – ha detto l’associazione carnevale Persiceto in occasione dei 99 anni compiuti da Santon nello scorso dicembre – una leggenda vivente del nostro Carnevale: Santon, il carnevalaio più anziano e simbolo di passione, dedizione e amore per questa straordinaria tradizione. Per più di trent’anni, Santon ha partecipato come singola maschera al ‘Carnevale di Persiceto’, contribuendo con la sua arte e la sua ironia a rendere questo evento unico al mondo. Un augurio speciale a Santon da tutta la comunità: grazie per essere fonte di ispirazione per generazioni di carnevalai e per continuare a regalarci emozioni". "Santon – continua Fregni –, quando arriva in piazza con il suo carretto colorato, non si avvale della relazione introduttiva letta dallo speaker del carnevale. Ma declama i versi in autonomia. E la mia zirundella quest’anno è stata scritta da Sergio Vanelli, presentatore e speaker del carnevale, e da Roberto Serra, professore di dialetto bolognese. Quest’ultimo ne ha dato lettura in piazza al mio posto.

Pier Luigi Trombetta