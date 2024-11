Santoni a capo dei piccoli comuni: "Sono fondamentali per il Paese. Ora contrastare lo spopolamento"

Dopo il rinnovo dei vertici nazionali dell’Associazione nazionale comuni italiani (Anci), il sindaco di San Benedetto Val di Sambro Alessandro Santoni è stato nominato coordinatore della Consulta nazionale dei piccoli comuni e il suo compito sarà quello di portare all’interno dell’ufficio di presidenza di questa associazione le istanze delle realtà con una popolazione residente inferiore alle cinquemila unità. "Come prima cosa ringrazio il presidente di Anci, Gaetano Manfredi, per questa nomina che mi onora – spiega il sindaco Santoni –. Parlare ora a caldo di progettualità non è possibile e soprattutto sarebbe prematuro. Di sicuro porterò al tavolo, confrontandomi a livello nazionale con altre realtà simili, il grande tema delle aree interne sul quale a livello locale e metropolitano tanto mi sono speso. Di certo il mio operato sarà coerente con lo spirito Anci e con il regolamento della Consulta stessa, il cui fine è quello di svolgere attività propositive, promozionali e di programmazione di iniziative politiche e tecniche rivolte al conseguimento degli obiettivi di interesse dei piccoli comuni e alla loro valorizzazione su tutto il territorio nazionale".

I piccoli comuni in Italia sono 5.521 e sono il 69,9% dei 7.896 comuni italiani totali. Come pensa di mantenere un contatto capillare con loro?

"Sarà fondamentale il raccordo con le realtà regionali, tenendo presente che penso sia necessario rafforzare il ruolo e la centralità di queste municipalità. Partendo da quanto asserito dal nostro presidente della Repubblica, che nel ricordare la nostra funzione di collante sociale ben descrive come i piccoli comuni siano fondamentali e decisivi per lo sviluppo e per l’equilibrio del nostro Paese".

Secondo lei quali sono le urgenze?

"Contrastare lo spopolamento: da questo aspetto penso dipendano gli altri. Ne vedo due direttamente collegati: la prima sono i servizi e la seconda è la fiscalità. I primi vanno garantiti anche nei piccoli centri e sulla seconda ci sono una serie di questioni da affrontare. Se a una famiglia si applica lo stesso prelievo fiscale indipendentemente dal fatto che abiti in un piccolo Comune o in una grande città, è che chiaro che preferirà la grande città, dove ci sono più servizi e opportunità. La rotta va invertita anche perché stiamo vivendo una situazione paradossale, nei nostri paesi le case sono vuote, mentre nei grandi centri non si trovano e gli affitti hanno un costo esorbitante".

Il commercio di prossimità sta scomparendo nelle vostre realtà. Anche questo tema fa parte delle sue priorità?

"Certamente. Non è un caso che un bar o una bottega siano chiamati esercizi pubblici. In realtà svolgono una funzione sociale ed è impensabile che una famiglia possa tornare nei piccoli centri se non ha la possibilità di acquistare i beni di prima necessità".