Santoni: "Il pronto soccorso non va soppresso"

L’ospedale di Vergato rischia di vedere sostituito il servizio di pronto soccorso con un Centro di Assistenza Medica per le Urgenze (Cau). Stando a quello che è progetto portato avanti dall’assessore regionale alla sanità Raffaele Donini, questa nuova struttura accoglierà i pazienti che si rivolgono al pronto soccorso e che vengono etichettati come codici bianchi e verdi. I numeri del 2022 dicono che il 71% degli accessi che sono avvenuti a Vergato rientrano in questa casistica e questo in termini assoluti significa che delle 5843 persone che hanno usufruito di questo servizio, 3544 sono state classificate come codici verdi e 622 come bianche. L’ipotesi che questo pronto soccorso venga trasformato in un Cau è sempre stata fortemente osteggiata dai sindaci del distretto socio sanitario dell’appennino.

"Abbiamo già espresso la nostra contrarietà ad ogni ipotesi di modifica in riduzione dei servizi – spiega il presidente del Distretto socio sanitario e sindaco di San Benedetto Val di Sambro Alessandro Santoni - a partire proprio dalla eventuale soppressione del pronto soccorso in favore di un ipotetico Cau. Anzi, visti gli interventi anche strutturali che hanno interessato e stanno interessando la struttura, quello che ci aspettiamo è una proposta di miglioramento dell’offerta, sia in termini qualitativi che quantitativi. Non siamo contrari al Cau, ma questo nuovo servizio deve affiancare quelli già esistenti e non sostituirli. Siccome questo argomento coinvolge anche il sistema dell’emergenza e della continuità assistenziale, ancora una volta chiediamo ampie rassicurazioni sul fatto che lo stesso non comporti revisioni all’attuale architettura del servizio di emergenza e delle auto mediche".

Sempre stando a quelli che sono i dati del 2022 e ricordando come il pronto soccorso di Vergato funzioni solo dalle 8 alle 22, in termini giornalieri si rivolgono a questo servizio 16 persone e che di queste 5 hanno i requisiti dell’urgenza vera e propria. In termini assoluti questi numeri possono sembrare esigui, ma se si considera come questo presidio sia un riferimento anche per realtà lontane dall’ospedale di Porretta Terme, dove l’esistenza del pronto soccorso non è in discussione, la loro importanza aumenta notevolmente.

Massimo Selleri