Santoni, psicologo e mensa come welfare

CORRIDONIA (Macerata)

Una nuova mensa, la presenza di uno psicologo a disposizione dei lavoratori e una serie di lezioni sull’artigianalità. Sono solo alcune delle azioni previste dal bilancio di sostenibilità 2022 della Santoni di Corridonia, iconica maison di calzature e accessori di lusso, tra i membri di Fondazione Altagamma, fondata nel 1975 da Andrea Santoni e attualmente guidata da Giuseppe Santoni. Nel 2022 è stato creato il programma di welfare aziendale Santoni Virtus, con la mensa aziendale Convivio e un programma mensile di incontri con una psicologa con l’obiettivo di agevolare il ritorno in azienda dei dipendenti dopo periodi di assenza prolungata come la maternità o la malattia. A marzo 2023 ha aperto i battenti, poi, l’Accademia dell’Eccellenza, un programma educational della durata di un mese in cui, attraverso lezioni teoriche e laboratori i cosiddetti Apprendisti del Bello hanno modo di imparare arti immortali come la velatura, la costruzione e l’assemblaggio, l’impuntura e la rifinitura del dettaglio.

Sul fronte delle materie prime, invece, Santoni controlla che i fornitori possiedano certificazioni dei materiali forniti e rispondano standard ufficiali di sostenibilità a loro volta. Sempre in ottica di sostenibilità, anche nel corso del 2022, in linea con il biennio precedente, il 95% degli acquisti di materie prime è stata effettuato presso fornitori italiani, il 42% dei quali basato nella regione Marche.