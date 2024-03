Santoni tenta il tris: "Ho voglia di continuare"

Parte la terza campagna elettorale da parte del sindaco. Quello di Alessandro Santoni, 48 anni, laureato in Ingegneria civile, sposato e padre di una figlia, è il primo nome ad essere ufficializzato per la corsa alla poltrona di primo cittadino del Comune di San Benedetto Val di Sambro. La sua continuerà ad essere una lista civica trasversale di respiro locale, dal nome ormai consolidato ’Crescere Insieme’, che si impegnerà come ha fatto nei due mandati precedenti mettendo il territorio, i suoi abitanti e le attività al centro delle proprie politiche.

"Da quando è cambiata la legge, ho sempre detto di volermi ricandidare - dice il sindaco. Ho ancora l’entusiasmo e la voglia del primo giorno, ma soprattutto il desiderio di proseguire il mio lavoro, per portare avanti con coerenza le azioni non ancora concluse e per avviarne di nuove, allo scopo di continuare a sviluppare nuovi progetti e raggiungere obiettivi assieme: famiglia, giovani, servizi, lavoro e superamento del divario digitale sono solo alcuni dei punti fondamentali di una azione che verrà illustrata e discussa assieme al territorio nei prossimi mesi, avviando un confronto aperto ed un dialogo che è sempre stata una delle tante prerogative di questa Amministrazione. Nelle due precedenti elezioni ci proponemmo con un programma elettorale credibile, che abbiamo rispettato mantenendo le promesse elettorali: su questi presupposti, ai cittadini garantirò assieme alla mia squadra lo stesso impegno, la medesima passione ed entusiasmo che mi hanno portato a ripresentarmi. In questi due mandati abbiamo operato cercando sempre il pieno coinvolgimento attivo di persone, associazioni ed attività commerciali, siamo stati presenti sul territorio, ma soprattutto abbiamo dimostrato il grande amore per il nostro paese.

Il mandato che si conclude è stato molto complicato per via delle tante vicissitudini che si sono susseguite e che purtroppo lo hanno in buona parte condizionato: Covid, guerre, caro energia, eventi eccezionali sono stati momenti che nessuno dimenticherà facilmente, per tanti motivi. Ma anche un mandato che ha dato tante soddisfazioni, sia perché ’Insieme’ siamo riusciti a superare tutte queste difficoltà.

In questo avvio di campagna elettorale tante sono le cose che mi rendono felice, tra queste sicuramente l’affetto e la riconoscenza che le persone, nonché l’entusiasmo con cui nuove persone - e dunque nuovi candidati - si sono uniti alla squadra. ’Insieme’ è stata la parola guida che ha accompagnato il nostro operato fin dall’inizio".