Santori, 200 euro all’inventore della cannabis light

L’ex sardina Mattia Santori (foto) ha donato 200 euro per la difesa di Luca Marola, fondatore di Easyjoint, la catena specializzata in cannabis light (oggi chiusa). Il processo contro l’imprenditore è considerato un bivio per il settore della cannabis legale. "Sulla cannabis non solo non andiamo avanti, ma rischiamo di tornare indietro", commenta Santori sui social.

Il mercato della cannabis light, sottolinea Santori, "oggi conta 12.000 posti di lavoro e fattura 44 milioni. E non importa che quelle risorse umane ed economiche vengano sottratte al mercato nero, non importa che l’effetto drogante del Cbd (cannabis con un basso contenuto di THC, uno dei maggiori principi attivi della cannabis: sotto lo 0,2% previsto dai limiti di legge, ndr) sia pari a quello del rosmarino, non importa che EasyJoint sia stata condannata al fallimento dal sequestro di 700 chili di infiorescenze".

Secondo Santori "quello che importa in questo processo politico è distruggere un settore, colpendo Luca per colpire tutti gli altri. Questo processo rappresenta ad oggi uno strumento di mobilitazione politica a tutti gli effetti".

Per questo, spiega l’ex sardina, impegnato da tempo a favore della legalizzazione, "ho donato 200 euro alla campagna di crowdfunding per sostenere le spese legali di Luca. Nella speranza che anche i parlamentari e i cittadini, ciascuno nelle proprie possibilità, possano contribuire. La giustizia costa e se non arriva tramite le leggi arriverà nelle lotte che oggi si conducono in tribunale. Facciamoci sentire e doniamo".