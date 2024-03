Santori allontanato dal corteo. Il Pd condanna e isola i violenti: "Non sono nostri interlocutori"

"Un assist a chi professa violenza". È sconsolato Mattia Santori, l’ex leader delle Sardine oggi consigliere dem, ieri allontanato dai collettivi studenteschi al grido "fuori il Pd dal corteo", durante la manifestazione indetta per esprimere solidarietà al popolo palestinese e agli studenti di Pisa e Firenze. Mentre la destra critica con durezza la sua presenza alla manifestazione, il Pd con la segretaria provinciale dem Federica Mazzoni punta il dito contro i violenti della protesta, così come il deputato dem Andrea De Maria e il capogruppo in consiglio comunale del partito, Michele Campaniello.

L’ex leader delle Sardine attacca: "Per colpa di alcuni – continua il dem – la manifestazione si è trasformata in un assist a chi professa violenza, divisione e scontro frontale. Chi imbratta i muri, lancia oggetti contro la polizia, urla slogan che inneggiano alla violenza, insulta le istituzioni non sarà mai un difensore di parole quali pace, giustizia, equità, democrazia. E riceverà sempre dal sottoscritto e dalle istituzioni che rappresento una ferma condanna".

Per Mazzoni "ci sono cause giuste e azioni sbagliate. A Bologna ne abbiamo avuto un esempio. La libertà di manifestare è un diritto costituzionale, ma la violenza, in ogni sua forma, è inaccettabile e da condannare fermamente, così come non si può tollerare l’attacco alle forze dell’ordine e alle istituzioni".

D’accordo De Maria: "Abbiamo condannato i manganelli di Pisa, chiedendo in Parlamento che si accertassero tutte le responsabilità. Ma vedendo le immagini del corteo, condanno qualsiasi forma di intolleranza verso gli avversari politici. E mi dispiace che un consigliere comunale del Pd, che evidentemente pensava di partecipare a un corteo con caratteristiche diverse, sia stato allontanato. Il nostro partito mette al centro libertà e democrazia: la libertà di manifestare è sacrosanta, ma con un limite: il rifiuto della violenza". In sintesi: "Chi manifesta con queste modalità non è un interlocutore del Pd".

Gli fa eco il capogruppo del Pd in Comune, Michele Campaniello: "Manifestare è un diritto, ma dispiace che al corteo alcuni abbiano ecceduto, sebbene la maggior parte si sia comportata correttamente. Così le colpe di pochi ricadono su tutti", continua il dem. Non manca una punzecchiatura a FdI che ieri ha chiesto con insistenza al sindaco Lepore di condannare quanto successo: "Ricordo ai meloniani che le manifestazioni non le autorizza, né le può bloccare l’amministrazione comunale". Critica il senatore di Azione Marco Lombardo: "Vedere le immagini del corteo dove i collettivi studenteschi imbrattano la Prefettura e insultano politici di destra e sinistra, mette una grande tristezza".