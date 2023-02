Santori con Schlein "Ci farà voltare pagina"

Mattia Santori, capolista nel collegio di Imola per l’assemblea nazionale Pd, è possibile il ribaltone alle primarie in favore di Elly Schlein? Nei circoli ha vinto Bonaccini.

"È possibile, per la prima volta c’è una candidata che arriva da fuori, l’effetto può essere determinante. Elly è una novità in un panorama di continuità, la sua è una candidatura che esprime una pluralità in maniera netta".

Una grande partecipazione chi favorirà?

"Elly, perché Bonaccini ha meno possibilità di allargare. Conosco un sacco di gente che quando c’era da votare nei circoli ha preferito passare, ma che invece domani ci sarà. Si percepisce una forte spinta. Se si tradurrà, ne vedremo delle belle"

Ma questo Pd è bello o brutto? Perché messa così sembra una targa da schivare.

"Il Pd è bello, soprattutto se riconosce di essere il perno del centrosinistra, per me è giusto mettersi al cospetto di un elettorato allargato, si deve uscire dal concetto rigido che solo i militanti del Pd possano decidere".

L’accusa dei detrattori: Schlein troppo movimentista.

"Non è la parola giusta, semplicemente solo con lei si uniscono mondi che fino a questo momento si sono sentiti fuori. Io ho portato tanta acqua al mulino del Pd e di Bonaccini, ma non sono stato mai coinvolto e lo trovo allucinante. Quando noi andammo a occupare il Nazareno ci dissero: ’Grazie, ma non comandiamo noi’, perché mancavano i vari Guerini e Francheschini. Invece, di candidarmi nel Pd me l’ha chiesto Lepore, e capolista stavolta mi ci ha messo Elly. Le cose stanno cambiando".

Bonaccini ha sottolineato che Franceschini e altri big del partito sostengono Schlein.

"Fossi in Bonaccini eviterei di parlare di correnti, l’unica rimasta è Base Riformista ed è organizzata tutta su di lui. Elly non ha nessun capetto, e sono fiducioso che anche Bonaccini sia del tutto indipendente".

Paolo Rosato