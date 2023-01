Santori contro l’attuale carcere ’duro’ "Va rivisto per tutti i condannati"

"Condivido la posizione della vicesindaca Emily Clancy. Alfredo Cospito non è l’unica persona al 41 bis e finalmente c’è stata una mobilitazione, ci voleva, può essere l’occasione per riflettere". Mattia Santori, consigliere comunale del Pd e fondatore delle Sardine, si è schierato con Clancy sul tema della revoca del 41 bis ad Alfredo Cospito. Le posizioni sono di fatto coincidenti. "Non si sta contestando la sentenza, ma si sta contestando il trattamento. Quindi si dice: siamo sicuri che questo tipo di carcere e questo tipo di condanna siano umanamente tollerabili? Io mi espressi anche contro l’ergastolo – ha ricordato Santori –, peraltro questo appello viene sostenuto da importanti giuristi, costituzionalisti, persone di spessore, quindi è fondamentale riflettere".

Sarebbero allora tollerabili petizioni simili anche per tutti gli altri condannati al carcere duro del 41 bis, compresi i mafiosi? "E’ sicuramente un terreno paludoso, ma non bisogna avere titubanze. Nel momento in cui si definisce che un trattamento è disumano, è disumano per tutti. Se non è recuperante o riabilitante, ma semplicemente disumano. Io non conosco i dettagli della vicenda legata Cospito, lo voglio sottolineare, ma credo che questa discussione possa essere presa come spunto per una riflessione su questo tipo di trattamento. Non ho firmato l’appello, ma lo firmerei senza problemi".

pa. ros.