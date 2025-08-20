Santori: "Il calo?. Non è strutturale. La crescita resta"

Mattia Santori (nella foto), consigliere comunale con delega al Turismo, qual è il bilancio dell’estate 2025?

"Partiamo dal presupposto che luglio e agosto, se paragonati ai mesi primaverili o autunnali, non risultano essere periodi di punta per la nostra destinazione turistica. I numeri di giugno sono in linea con quelli dell’anno scorso, mentre luglio vede un calo, che deve ancora essere certificato, pari al 5% per quanto riguarda l’occupazione alberghiera. Probabilmente una leggera flessione si registrerà anche in agosto, ma parliamo di dati che vanno letti all’interno di un contesto molto più ampio".

Quale?

"Si tratta di un calo minimo, che non incide in alcun modo sul resto dell’anno. Nei primi cinque mesi la città ha visto una crescita importante sul fronte del turismo. La leggera diminuzione a luglio sarà la prima a essere registrata dopo la pandemia e, proprio per questo motivo, non va intesa come un dato strutturale. Bologna è una meta fruibile dodici mesi all’anno, ma che da tradizione viene scelta maggiormente nei mesi di maggio o settembre. Un calo marginale, in una città d’arte e in piena estate, non compromette una crescita di per sé molto positiva".

Ma quali sono le cause di questa flessione?

"Il calo ha riguardato soprattutto visitatori italiani. Una categoria ora penalizzata dalla riduzione del potere d’acquisto, che riduce la loro propensione a viaggiare, così come avviene anche in altre destinazioni turistiche nel nostro Paese. Ma anche le alte temperature, nelle grandi città, possono rappresentare un freno durante i mesi estivi. A ogni modo siamo una destinazione turistica sana, che resiste alle piccole flessioni, capace di investire sulla diversificazione. Questo ci permette di mantenere ben salda la nostra posizione a livello nazionale".

Un posizionamento turistico per la città frutto di quali eventi chiave?

"La ricetta che abbiamo messo in campo è ampia e risponde a più esigenze. Pensiamo al cinema in piazza, ma anche gli eventi di ‘Bologna Estate’, l’ampia offerta culturale e le eccellenze del settore gastronomico. In passato c’era il rischio che un turista, una volta arrivato qui, trovasse una città deserta. Questo ormai non succede più".

I cantieri hanno pesato sui flussi turistici in città?

"Il rischio poteva esserci, ma non si è concretizzato: il turista, rispetto al residente, guarda più al decoro urbano e alla pulizia piuttosto che ai lavori del tram. Se anche nel momento in cui operiamo la città a cuore aperto rimaniamo una destinazione turistica sana, allora in futuro si potrà solo che migliorare".

Ampliando lo sguardo a tutta la città metropolitana e all’Appennino, qual è la situazione?

"Nei primi cinque mesi, anche l’area metropolitana ha visto un incremento del 7% per quanto riguarda gli arrivi e del 9% per quanto riguarda i pernottamenti: la città cresce nel suo complesso. I turisti che rimangono più giorni si spostano anche in pianura e in Appennino, dove sul fenomeno turistico si continua a investire. Ora la sfida è consolidare questi risultati".