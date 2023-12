Santori difende Stanzani dopo le frasi sugli “uomini predatori”

Bologna, 4 dicembre 2023 – Mattia Santori, consigliere comunale del Pd, esprime solidarietà per il collega Nicola Stanzani (Forza Italia), dopo le dichiarazioni tanto discusse in tema di violenza di genere. Il forzista nello specifico aveva definito gli uomini come animali che "presentano istinti predatori e di possesso", mentre le donne si caratterizzano per "istinti di protezione e di ricerca di protezione", spiegando quel "qualcosa di apparentemente atavico che muove gli autori dei femminicidi".

L’ex leader delle Sardine esce dal coro dei dem, come già capitato in passato, e spezza una lancia a favore di Stanzani: Santori in aula, durante la seduta del Consiglio comunale, fa i "complimenti" a Stanzani perché "in un mondo in cui tutti cercano la viralità, lui è riuscito dove altri hanno fallito". Per il dem "il problema è che Stanzani c'è riuscito senza saperlo, per caso. Allora, dal momento che ci sono già passato, volevo esprimere solidarietà perché quando vieni dato in pasto al giudizio di milioni di persone senza poterti minimamente spiegare o difendere, non è mai una passeggiata".

Dall'altro lato, aggiunge Santori, "mi piacerebbe provare a fare una seduta collettiva in questo consesso per evitare che altri finiscano nella gogna mediatica, partendo da due aspetti principali". “Il primo è quello mediatico e partirei da una domanda. Perché facciamo notizia solo quando spariamo cavolate o qualcuno pensa che lo facciamo? Di ciò dobbiamo smettere di dare la colpa ai giornali o ai cittadini medi che non sanno capire i nostri argomenti complessi".

Per Santori, poi, "Stanzani potrebbe querelare 'la Repubblica' o 'il Fatto quotidiano' che hanno deciso di darlo in pasto agli hater, tagliando pezzi di discorso. Politicamente può pensarla come gli pare, ma non è stato un comportamento corretto nei confronti di un discorso più ampio, che è stato travisato o qualcuno ha voluto far travisare".

Il secondo aspetto è quello politico, va avanti Santori: "Al netto della libertà di pensiero, ricopriamo tutti un ruolo in cui la presentazione del messaggio è se non tutto, è tanto. E, mi dispiace, ma chi era presente in aula la settimana scorsa si è subito accorto dell'ingenuità commessa dal collega che, nel citare tutto lo zoo, è finito per banalizzare un fatto grave in un momento storico in cui finalmente la nostra società si accorgeva della complessità del tema della violenza di genere".

Santori afferma poi che "la cosa più grave detta da Stanzani in quel discorso non era tanto l'esempio degli animali, quanto il negare la responsabilità del patriarcato. Finché non riusciremo a capire che dobbiamo descrivere la violenza di genere come un problema strutturale e non estemporaneo, faremo pochi passi in là. Per cui sicuramente solidarietà dal punto di vista mediataico, però facciamoci delle domande dal punto di vista politico".

"Penso che sia legittimo per un consigliere esprimere in piena libertà il proprio pensiero e la propria solidarietà, mi dispiace che a causa della fine del tempo Mattia Santori non sia riuscito a dire tutto ciò che voleva dire, come evidenziava, perché immagino che oltre alla solidarietà a Stanzani ci fosse l'intenzione di solidarizzare con tutte le donne offese da quell'intervento e tutti gli studiosi che hanno smentito una base biologica alla violenza". Giulia Bernagozzi, consigliera comunale del Pd di Bologna, commenta così le dichiarazioni fatte oggi dal collega di partito. Alle parole di Stanzani, nel Consiglio di una settimana fa, aveva replicato proprio Bernagozzi ("A me cadono le braccia, non è una questione di biologia") prima di essere interrotta da Stanzani, con annessa sospensione dei lavori. E oggi la consigliera dem afferma di aver "capito perfettamente il senso della solidarietà rispetto alla gogna mediatica e la presa di posizione netta invece sul senso delle parole espresse da Stanzani".