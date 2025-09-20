Sant’Orsola e Ausl in campo per la Striscia

Il Sant’Orsola e l’Ausl di Bologna lanciano insieme una raccolta fondi a favore di Gaza, destinando le risorse alla clinica di Emergency a Khan Yunis, in cui lavora come coordinatore medico Giorgio Monti (foto) del pronto soccorso del Policlinico. L’iniziativa, sostenuta da Comune e Regione, è aperta a tutti i cittadini, gli enti e le associazioni. L’idea è nata nel solco della maratona di lettura dei 12.000 nomi dei bambini uccisi in Terra Santa organizzata al sacrario di Monte Sole dal cardinale Matteo Zuppi. Sui canali web e social del Sant’Orsola e dell’Ausl sono disponibili tutte le informazioni per sostenere il progetto ed è possibile scegliere di effettuare una donazione in ricordo di una delle vittime: sui siti è disponibile l’elenco dei nomi dei bimbi uccisi a Gaza e in Israele da ottobre 2023 a luglio 2025.

La campagna si chiama ‘Non uno di più’. "Siamo ormai tristemente abituati ad ascoltare continui aggiornamenti del conteggio delle vittime – commenta la direttrice generale del Policlinico, Chiara Gibertoni –, ma non dobbiamo dimenticarci che dietro ogni numero c’era un bambino e una storia. Come sanitari non possiamo restare a guardare: la cura è il nostro modo di dire basta. Tanto più che, come bolognesi, abbiamo la fortuna di poter sostenere la testimonianza e l’impegno di un dottore eccezionale". Monti, infatti, prima della sua missione a Gaza ha preso parte anche ad altre iniziative in Iraq, Sudan e Centro Africa. "Da quando siamo arrivati nella Striscia abbiamo assistito oltre 9.000 pazienti – fa sapere il medico – e abbiamo potuto constatare l’aggravarsi della situazione umanitaria giorno dopo giorno".