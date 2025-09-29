Sant’Orsola, furti negli spogliatoi e nei parcheggi. La denuncia: “Entrano individui non autorizzati”

Bologna, 29 settembre 2025 – Furti a raffica ai danni dei lavoratori del Sant'Orsola, negli spogliatoi e nei parcheggi sotterranei.

A denunciarlo è la Cisl-Fp, che ha inviato una lettera alla direzione dell'Azienda ospedaliero-universitaria per chiedere di mettere in sicurezza i dipendenti e di risarcire chi ha subito danni.

"Siamo venuti a conoscenza dai lavoratori di continui furti nei locali adibiti a spogliatoi ai padiglioni 2 e 5 in varie date e fasce orarie – denuncia il sindacato –. Gli episodi si sono poi ripetuti nei parcheggi sotterranei del padiglione 23 il 27 settembre nella fascia oraria notturna, dove ben cinque auto di proprietà di alcuni dipendenti sarebbero state scassinate e svuotate di effetti personali".

In precedenza, sottolinea la Cisl-Fp, anche il 25 settembre, al tavolo sindacale con l'azienda, "è stata segnalata una serie di furti all'interno degli spogliatoi del padiglione 5 e nei locali della radiologia d'urgenza, dove sarebbe stato individuato e fermato il responsabile armato di coltello".

Inoltre, aggiunge il sindacato, "all'interno di molti padiglioni pare ci siano numerosi individui poco raccomandabili e non autorizzati". La sigla sindacale chiede quindi al Policlinico "risposte rapide, questa criticità non deve rimanere irrisolta. Il benessere e la sicurezza negli ambienti di lavoro è di pertinenza del datore di lavoro".

Nelle zone oggetto di furti e atti vandalici, peraltro, dovrebbe essere in funzione le telecamere di sorveglianza, le cui "immagini sono visionabili dalle autorità competenti".

Al contempo, insiste la Cisl-Fp, "non comprendiamo come mai gli accessi alla zona seminterrato del padiglione 23 e al padiglione 2 e 5 risultino facilmente accessibili a chiunque. Questa negligenza da parte dell'azienda ha comportato una violazione personale nei confronti dei dipendenti in servizio. Chiediamo che abbiano un risarcimento per il danno subito e che si provveda al più presto alla messa in sicurezza degli accessi. In caso contrario tuteleremo i lavoratori in altre sedi", avverte il sindacato.

Dal sindacato si dicono poi preoccupati anche per la recente introduzione del progetto 'Spogliatoio dinamico', sul quale rileva la "mancanza di una comunicazione chiara e massiva a tutti i dipendenti coinvolti".

L'annuncio del progetto è stato "gestito in modo non uniforme, creando confusione e agitazione tra i lavoratori. La mancanza di chiarezza ha generato malintesi e preoccupazioni, compromettendo il clima lavorativo".

Per questo "è necessario organizzare un incontro coi dipendenti per discutere del progetto, chiarire eventuali dubbi e raccogliere feedback", sollecita la Cisl.