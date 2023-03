Sant’Orsola, il direttore scientifico "Rivoluzione nelle terapie, produrremo le cellule Car-T"

di Monica Raschi

"Curare in modo sempre più preciso i nostri pazienti". E’ il principale obiettivo del professor Marco Seri, 59 anni, origini senesi, direttore dell’Unità operativa di Genetica medica del Sant’Orsola, nominato direttore scientifico dell’Irccs (Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico, ndr) Sant’Orsola. Nel suo mandato quinquennale dovrà promuovere e coordinare l’intera attività scientifica del Policlinico.

Professore, come arriva a Bologna?

"Dopo la laurea a Siena ho fatto la specialità al Gaslini di Genova e mi sono unito al gruppo del professor Giovanni Romeo che è poi rientrato a Bologna e io l’ho seguito. Nel 2001 sono diventato professore associato all’Università di Bologna e nel 2002, sotto la direzione del professor Romeo, è stata creata l’unità operativa di Genetica Medica del Sant’Orsola che ho diretto dal 2010 fino a qualche giorno fa, quando è stata ufficializzata la nomina a direttore scientifico dell’Irccs".

Gli obiettivi principali del suo mandato?

"Curare le persone in modo sempre più preciso. Stiamo allestendo una bio-banca dove, con il consenso dei pazienti, raccogliamo campioni biologici per poter applicare tecniche genomiche e capire le caratteristiche della malattia per curarla ancora meglio".

Cosa ci può dire delle cellule Car-T che sembrano essere la frontiera più avanzata della medicina di precisione?

"Stiamo investendo molto sulle Car-T. In circa tre anni il gruppo della dottoressa Francesca Bonifazi ha fatto un centinaio di trasfusioni di queste cellule ingegnerizzate, ma quello che vogliamo fare è avere una nostra cell factory dove produrle e non doverle più acquistare dai privati, anche se si sta aprendo una collaborazione con il Bambino Gesù di Roma".

Può spiegare meglio questo passaggio?

"E’ una tecnica che utilizza i linfociti presi dai pazienti che poi vengono modificati per riconoscere le cellule malate. Questo detto in maniera semplificata. Ma la rivoluzione è produrle e questo sarà possibile in un anno e mezzo circa. Sarà un grande risparmio economico e allo stesso tempo una grande risorsa a disposizione dei pazienti".

Grandi traguardi che richiedono grandi investimenti. Ci sono?

"Il fatto di essere un Irccs è una enorme opportunità e amplifica le possibilità di accesso ai fondi europei, a quelli del ministero della Salute, naturalmente in collaborazione con l’Università".

Serviranno molti ricercatori, immagino.

"Ricercatori e infrastrutture. Vogliamo mettere a disposizione di questi giovani una serie di piattaforme dove presentare progetti di ricerca e acquisire così fondi".

Sperando che restino in questo Paese visto che, notoriamente, le capacità di molti brillanti ricercatori non vengono riconosciute in modo adeguato.

"Noi vogliamo creare le condizioni affinché restino con noi, in un ambiente dove ci siano possibilità, che sia stimolante e dove si sentano orgogliosi di far parte di un gruppo importante. Ma in questa città, così accogliente, così amata anche dai miei figli, non è difficile: c’è un grande orgoglio da parte di chi ha frequentato l’Alma Mater e ospedali che sono vere e proprie eccellenze".