Sant’Orsola, infestazione di zanzare nei reparti Donne in gravidanza e loro compagni si trovano a dover fare i conti con le stanze di degenza del Sant'Orsola infestate da zanzare. Disinfestazione nelle aree verdi, ma mancano le zanzariere in ospedale. Una situazione sconcertante in un momento tanto delicato.