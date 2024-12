Sant’Orsola, la nuova Maternità. Inaugura la culla di Bologna: tecnologia, umanità e accoglienza

Una culla per la città di Bologna. Inaugura giovedì 19 dicembre a mezzogiorno la tanto attesa nuova Maternità dell’Irccs Policlinico di Sant’Orsola di Bologna. Un padiglione da 8.840 metri quadri di nuova costruzione che unisce il meglio della tecnologia disponibile – come dimostrano il blocco chirurgico, i locali e i laboratori destinati alla procreazione medicalmente assistita e alla criopreservazione e i reparti di Neonatologia e Terapia intensiva neonatale – ad una marcata attenzione ai principi di umanizzazione e accoglienza, che si concretizza in particolare nelle nuove sale parto dotate di vasche per il parto in acqua. Il progetto – di cui il Resto del Carlino è media partner – rientra nella più ampia valorizzazione dell’Ospedale della Donna e del Bambino.

Non solo dati, progetti e numeri, ma anche i volti di chi, con la propria esperienza personale, ha potuto toccare con mano l’atmosfera e la professionalità, medica e umana, della Maternità del Sant’Orsola, entrando nella culla ospedaliera. A raccontare dell’accoglienza ricevuta ripercorrendo le tappe del parto, sono diversi personaggi noti del mondo dello spettacolo e dello sport. Tra loro, Martina e Marco Belinelli e Silvia Avallone.