Sant’Orsola, le indicazioni su come scaricare i referti

Ringrazio la lettrice per aver richiamato la nostra attenzione sulla necessità di diffondere meglio le indicazioni su come scaricare le immagini diagnostiche. Attraverso il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) è possibile scaricare anche le immagini, ed è senza dubbio il modo più veloce e comodo per farlo. Per guidare il cittadino all’utilizzo o in caso di problemi, Lepida, la società che gestisce il FSE, mette a disposizione il numero verde 800 033 033 attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 18.00 e il sabato dalle 8.30 alle 13.00. A breve promuoveremo iniziative orientate a dare la massima diffusione di queste informazioni a tutti i cittadini.

Ricordiamo, infine, che per coloro che preferiscono la modalità di ritiro in presenza è possibile attraverso la compilazione di una richiesta online ottenere un appuntamento per il ritiro nel rispetto della norma per la tutela della privacy.

Chiara Gibertoni

Direttore Generale IRCCS Policlinico di Sant’Orsola