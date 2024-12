Sant’Orsola, nuova Maternità. La direttrice Gibertoni:: "Le pazienti al centro"

Un polo altamente tecnologico che mette al centro i principi di umanizzazione e di accoglienza, nel momento della nascita del proprio bambino, ma anche per affrontare un percorso le legato a una malattia o a una emergenza. La nuova struttura, collocata nel padiglione 4N, era attesa da anni da anni come conferma la direttrice generale del Policlinico, Chiara Gibertoni.

"Sì, era un progetto molto atteso non solo da noi ma anche dalla cittadinanza. Percepiamo entusiasmo e interesse fra tutti coloro che passando per via Albertoni o vivendo nei dintorni dell’ospedale hanno visto crescere questa importante struttura. Anche perché la sua costruzione ha superato numerose sfide", sottolinea la direttrice che chiarisce quali e quante siano state le sfide che sono state fronteggiate durante la realizzazione del nuovo polo Materno–infantile.

"Prima è arrivata la pandemia e poi la crisi, veramente importante, sul fronte energetico e delle materie prime legate al conflitto russo-ucraino. Abbiamo tutti insieme trovato mediazioni e soluzioni affrontando i disagi con senso comunitario, con consapevolezza e responsabilità rispetto agli impegni presi nei confronti dei cittadini – afferma Gibertoni –. E non solo sfide ma anche opportunità, come il riconoscimento di Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico che ci ha spinto a interrogarci su quali nuove opportunità potessero concretizzarsi, anche in questo edificio, in favore dei nostri pazienti".

La nuova Maternità va proprio in questa ottica: "Si tratta di un luogo dove si intrecciano innovazione, tecnologia e umanità – spiega la dg –. Per il Sant’Orsola queste componenti hanno, ogni giorno, eguale dignità, forza e significato. È vero che siamo riconosciuti come Irccs un ospedale votato al progresso, ma in questo percorso non abbiamo mai trascurato la vocazione a luogo della comunità che significa – prosegue – che non curiamo malattie ma persone. E quindi non interpretiamo la nuova maternità solo come una dimostrazione plastica di prestazioni all’avanguardia ma un luogo dove affrontiamo insieme alle donne un tratto delle loro vite che lascerà un segno indelebile, che sia una grande gioia come la nascita di una nuova vita o una esperienza di malattia e di sofferenza. Ognuna di loro con bisogni specifici e talvolta complessi da accompagnare con cura e rispetto".

La realizzazione del nuovo padiglione, che ha avuto un costo di circa 29 milioni di euro da risorse regionali, ha visto tanti protagonisti in campo: "A questo progetto hanno lavorato a vario titolo tantissime persone con cura e impegno, sia sul piano istituzionale che politico e professionale. Sarà un piacere vederle tutte insieme il 19 e poterle ringraziare di persona con il cuore".

m.ras.