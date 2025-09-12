Sant’Orsola . Nuovo padiglione. C’è il via libera

Via libera della commissione Urbanistica del Comune al progetto del nuovo padiglione, il 12 N, del Sant’Orsola che ospiterà il Polo delle Medicine e conterrà i reparti di Urologia, Nefrologia e Pneumologia. Sei le sale operatorie, due dotate di robot, dove verranno eseguiti i trapianti di rene (nella foto un rendering di come sarà il nuovo padiglione)

Il passaggio in commissione si è reso necessario in quanto il padiglione sarà più alto di un piano rispetto all’attuale (che verrà abbattuto e ricostruito ex novo), amplierà la cubatura e questo renderà necessario l’abbattattimento di 29 piccoli alberi che il Policlinico si è già impegnato a ripristinare nella misura di di 58 nuove alberature nel giardino comunale Bassi di via Spina, non avendo abbastanza spazio per farlo all’interno della cittadella del Sant’Orsola. Sarà su nove livelli, di cui sette fuori terra, per una superficie di 22.000 metri quadrati, dotato di impianto fotovoltaico.

Per il nuovo padiglione sono previsti tre anni di lavori e un investimento da 64 milioni di euro, nell’ambito del Piano direttore del Policlinico. Avrà 134 posti letto (gli stessi che sono in essere ora, ndr), le aree intensive saranno progettate in maniera da essere modulabili in caso di cambio di necessità. Nel progetto è revisto anche un parcheggio interrato da 90 posti, di cui nove per mezzi elettrici e 70 rastrelliere per bici, e un’area interrata per la gestione logistica delle merci.

Una volta terminata la realizzazione del nuovo padiglione al Sant’Orsola, e trasferite lì tutte le attività previste, si passerà alla demolizione e ricostruzione dell’attuale padiglione 15, che si trova a fianco e che sarà collegato con una pensilina al 12 N. Il piano direttore del Sant’Orsola "sta andando avanti con qualità degli interventi e velocità – si complimenta l’assessore all’Urbanistica, Raffaele Laudani – è un qualcosa di molto significativo".

"Abbiamo, a oggi, una decina di cantieri aperti – spiega Denis Scagliarini della direzione generale del Policlinico –. Alcuni hanno la fortuna di essere sul perimetro esterno e quindi impattano meno con l’area ospedaliera. C’è un po’ di disagio per l’accessibilità, perchè l’ospedale deve comunque continuare a funzionare. Ma stiamo gestendo i disservizi e non prevediamo di aprire ulteriori accessi. Abbiamo percorsi dedicati alle aree di cantiere e facciamo alcune lavorazioni anche il sabato e la domenica per impattare meno con le attività del Policlinico".

Monica Raschi