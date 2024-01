Al Sant'Orsola di Bologna nasce il nuovo Polo Pneumo-Nefro-Urologico

Bologna, 15 gennaio 2024 - All'Ircss Sant'Orsola nascerà il nuovo Polo Pneumo-Nefro-Urologico, una struttura all'avanguardia di oltre 21 mila metri quadrati, composta da sette piani. I lavori dell'investimento di 64 milioni di euro inizieranno entro il 2025 e si concluderanno indicativamente tra quattro anni.

"Questo nuovo polo raccoglierà l'eredità di un padiglione, che è quello occupato attualmente dalla pneumologia e dalla neufrologia, a cui aggiungeremo il percorso urologico, quindi anche la parte chirurgica che attiene al rene, dalla terapia intensiva alla sala operatoria - commenta Chiara Gibertoni, direttrice generale dell'Ircss Sant'Orsola -. Una importante infrastruttura che permette di avere in un unico luogo la parte che riguarda il trattamento medico del rene e tutto l'ambito chirurgico urologico, compreso il trapianto di rene. Oggi sono in padiglioni diversi, una parte al padiglione 1 e una parte a quello pneumo-nefro, insieme al percorso della della pneumologia, che rappresenta per noi una parte fondamentale anche per il trapianto di polmone".

In totale, "saranno ospitati indicativamente quattro sale operatorie, circa otto posti letto di terapia intensiva e due piani di degenza ordinaria", aggiunge Gibertoni. La nuova struttura libererà spazio negli altri padiglioni, permettendo così di poter investire in altre attività negli spazi liberati. Nello specifico, al padiglione 1 si realizzeranno attività ambulatoriali, e si potenzieranno le attività chirurgiche delle sale operatorie delle piastre A e B del padiglione 5.

Il progetto

Il nuovo Polo avrà - circa - 111 posti letto, e il progetto include anche un piano dedicato ai parcheggi all'interno del Sant'Orsola, che potrebbe contare 120 posti auto. "Siamo soddisfatti di questo intervento, perché si rimprovera alle Regioni di non utilizzare tempestivamente le risorse che lo Stato destina alla rete ospedaliera - afferma l'assessore regionale Raffaele Donini -. Questa Regione, invece, dimostra di aver intercettato, programmato e reso produttive le risorse degli investimenti in favore di una sanità all'avanguardia ed efficiente. Ora siamo in grado di dare al Sant'Orsola un'altra occasione di crescita sul piano clinico ambulatoriale e anche per l'attività didattica".

La prima fase di realizzazione del Polo prevede la demolizione del padiglione 12, seguita dalla realizzazione della struttura, che ospiterà pneumologia, urologia, andrologia, trapianto di rene e nefrologia.

I cantieri futuri

Il progetto si inserisce all'interno del Piano Direttorio 22021-2035, che prevede molti interventi di riqualificazione e implementazione, con nuove strutture che saranno destinate a 15 poli di eccellenza. In questo ambito, rientra il Polo materno infantile, con l'ampliamento del padiglione 4 e la ristrutturazione edilizia del 13, del 16 e la demolizione del 21. I lavori avviati nell'ottobre 2020 sono in corso, per un valore di 41,8 milioni di euro.

Segue il Polo dell'Emergenza-Urgenza, malattie digestive e trapianti al padiglione 5: i lavori sono in corso, anche se sono già stati attivati i primi 84 posti letto e gli altri 64 saranno attivi entro questa estate.

Conclude gli interventi il Polo della Ricerca scientifica al padiglione 3: per l'adeguamento strutturale per la realizzazione delle aree direzionali, il termine è previsto entro il 2026; progettazione in corso, invece, per i lavori di ripristino strutturale.