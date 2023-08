Sant’Orsola, sale operatorie unite "È un danno per i lavoratori"

"La decisione della direzione del Sant’Orsola di procedere all’accorpamento delle sale operatorie piastra A e piastra B è ancora una volta la dimostrazione che tutte le scelte fatte nella sanità hanno un solo obiettivo: risparmiare a danno dei lavoratori e del servizio offerto all’utenza", sottolineano Paolo Palmarini (nella foto), segretario generale Uil Fpl Emilia-Romagna, Filomena Ciociola, segretaria Uil Fpl del Sant’Orsola e Massimo Romanelli, responsabile Uil Fpl medici e dirigenti sanitari di Bologna. "Nei blocchi operatori di chirurgia d’urgenza – proseguono i sindacalisti –, tratto alimentare, pancreatica, epatica, trapianti-multi-organo, bariatrica, otorinolaringoiatra, ortopedia, ginecologia oncologica, nuova chirurgia robotica, maxillo-facciale e plastica lavorano in team altamente qualificati medici, infermieri, tecnici sanitari che, nel corso degli anni, si sono formati e specializzati per eseguire interventi molto complessi, migliorando la qualità e l’efficienza di tutti i processi clinico-assistenziali, fino a raggiungere l’eccellenza riconosciuta a livello nazionale". Secondo la Uil Fpl, "con l’attuazione delle modifiche proposte dall’Azienda, molte competenze, conoscenze e esperienze acquisite da tutti i professionisti coinvolti andranno perse o saranno indebolite in favore di una organizzazione generalista dove tutti dovranno ’ruotare su tutti gli interventi’.

I sindacalisti aggiungono che "poi non ci si chieda, quasi meravigliati, il motivo per il quale molti professionisti stanno abbandonando la sanità pubblica".