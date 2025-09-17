Bologna, il piano del Sant’Orsola per la sostenibilità: “Meno consumi e parcheggi navetta”

Bologna, 17 settembre 2025 – Immaginare il Sant'Orsola del futuro e con esso quello della città di Bologna, dell'Ateneo e, su larga scala, dell'intera regione. Per farlo i rappresentanti di queste realtà si sono dati appuntamento oggi, proprio al Policlinico, al convegno dal titolo “Salute, cambiamento climatico e sostenibilità”. Nell’occasione è stato presentato il piano sostenibilità dell'ospedale, un progetto nato dalla volontà di agire sull'impatto ambientale del Policlinico che è a tutti gli effetti una città nella città con più di 40mila metri quadri di estensione, con 32 padiglioni, per un totale di 1.370 posti letto e quasi 6mila professionisti.

Un'occasione per riflettere su un cambiamento che possa avvenire a cascata anche a livello regionale come auspicato durante la tavola rotonda “Modelli di sviluppo in Emilia-Romagna” che ha visto dialogare insieme a Chiara Gibertoni, dg del Policlinico di Sant’Orsola IRCCS, Anna Lisa Boni, assessora alle Relazioni Internazionali e Cooperazione del Comune, Vincenzo Colla, vicepresidente della Regione Emilia-Romagna e Giovanni Molari, rettore dell'Università di Bologna.

A moderare l'incontro il vicedirettore del Resto del Carlino, Valerio Baroncini, che ha ricordato come, proprio il 17 settembre di un anno fa, siano iniziate le difficili settimane che hanno portato Bologna e provincia ad affrontare due alluvioni. Un chiaro segno che il cambiamento climatico è già in corso e va affrontato con decisione. “Stiamo pensando di passare da una dimensione macro, quindi ambiente e popolazione, a una dimensione più ridotta che è quella dei luoghi di lavoro e dei singoli individui – sottolinea Gibertoni –. In questo passaggio sta il disegno strategico che la nostra comunità si deve dare. Perché, se è vero che non appartiene a un'azienda ospedaliera il macrotema della popolazione, quindi dei grandi cambiamenti climatici e degli effetti sulle popolazioni, pensiamo alle migrazioni, è anche vero che nella cura quotidiana è fondamentale aver coscienza di ciò e interpretare il proprio ruolo nella giusta dimensione educativa e attiva”.

Questo, secondo Gibertoni, è “il ruolo che un ospedale come il Sant'Orsola deve darsi. E se lo dà in tante dimensioni. Sul tema delle ondate di calore ad esempio: da un lato dobbiamo cercare di non contribuire, ma dall'altro anche prepararci perché non è più qualcosa che può accadere in maniera saltuaria”.

"E lo abbiamo visto: lo scorso anno 8 settimane interessate dal fenomeno e quest'anno il tempo si è dilatato. Le iniziative che stiamo intraprendendo sono di programmazione, non sono iniziative di gestione dell’emergenza – prosegue Gibertoni –. Dobbiamo uscire da questa dinamica. Credo che questo sia uno dei ruoli su cui noi possiamo agire come comunità e sul quale in futuro saremo chiamati a rispondere con comportamenti individuali ma anche di traiettoria come quelli che ci siamo dati per affrontare il tema della salute all'interno del cambiamento climatico”.

Il pubblico in sala nel corso del convegno organizzato al Sant'Orsola

I cinque pilastri

Cinque i pilastri del piano di sostenibilità del Sant'Orsola. Si parte dall'energia e dai consumi: in questo caso l’obiettivo da raggiungere è quello di attuare un miglioramento dell'efficienza energetica del Policlinico valutando anche la fattibilità di una realtà energetica autonoma, la promozione di pratiche green nel settore della mobilità creando anche nuovi spazi a zero emissioni come la Torre Biomedica che presto sorgerà nell'ospedale.

La mobilità sostenibile e la telemedicina sono il secondo pilastro e vanno raggiunti tramite la promozione del trasporto pubblico a prezzi agevolati, pratiche di carpooling, uso di biciclette e politiche di smartworking ma anche la creazione di parcheggi con navetta che raggiungano il policlinico.

Altro punto fondamentale che favorirà la trasformazione sostenibile dell'ospedale è quello dei rifiuti: in questo campo gli obiettivi sono migliorare la raccolta differenziata, sia in degenza che fuori e ridurre l'uso di tecnologie monouso.

Infine gli ultimi due pilastri sono rappresentati dall'acqua e dal cibo. Il Sant'Orsola installerà distributori di acqua pubblici e si impegnerà nel ridurre l'uso della plastica sia nelle aree amministrative che nei reparti e a ridurre gli sprechi alimentari.