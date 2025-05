Santuario delle Budrie . Si è parlato di speranza per il futuro del mondo

‘Efficacia della speranza cristiana: tutti i volti portano scritto più in là’: è il titolo dell’incontro che si è tenuto domenica scorsa nell’auditorium ‘Santa Clelia Barbieri’ nel santuario de Le Budrie di Persiceto. Sono intervenuti monsignor Gabriele Cavina, parroco de Le Budrie e provicario della diocesi; don Ugo Borghello, docente dello Studiorum della Prelatura dell’Opus Dei, giornalista e scrittore; Tiziana Cannone, presidente dell’Avsg (Associazione volontari San Giacomo del Martignone) e Lucia Gazzotti Durighetto, dell’associazione Amici del diacono don Mauro Fornasari. Il dibattito è stato moderato dallo scrittore Riccardo Medici. "È stato – dicono gli organizzatori – un momento di confronto, documentazione e interpretazione del nostro tempo da parte di ‘protagonisti’ della vita quotidiana. Che hanno a cuore il principio di libertà e dignità umana per riaffermare l’importanza della speranza in un contesto globale di trasformazioni culturali, sociali ed economiche. La speranza, le sfide, gli errori e la gioia sono stati infatti il tema centrale delle ultime pubblicazioni dei vari relatori che sono intervenuti".

p. l. t.