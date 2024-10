Sapori, camminate e spettacoli. In piazza Gitti apre la Tartufesta

Monghidoro celebra l’Appennino con la Tartufesta: sapori, natura, cultura e spettacoli in un’unica giornata. L’1 novembre, dalle 8,30 fino al tardo pomeriggio, la piazza Cavalier Gitti diventerà il cuore della festa, trasformandosi in una vivace Piazza del Gusto dove gli stand proporranno piatti al tartufo preparati dalle "Super Zdore" del Gruppo Scaricalasino. Per chi vuole vivere appieno l’atmosfera, lo spazio si animerà anche nel pomeriggio con il Tartufestival, offrendo momenti musicali e d’intrattenimento che faranno da cornice alle degustazioni. A partire dalle 9,30, per chi desidera esplorare i sentieri dell’Appennino, prenderà il via il Tartutrek: un’escursione guidata lungo la Via Mater Dei che porterà i partecipanti da Piazza Gitti fino alla Madonna dei Boschi e al Castagneto del Casone, per poi ritornare al punto di partenza. Un percorso di circa 7 chilometri, con un dislivello di 220 metri. Nel pomeriggio, alle 15 presso la Sala Stargate, i più piccoli potranno partecipare a un divertente laboratorio sulle api, tenuto da Giovanni Milani, che proporrà attività interattive per avvicinare i bambini al mondo dell’apicoltura e all’importanza di questi insetti per l’ambiente. In Piazza Ramazzotti, alle 14, il programma musicale prende vita con l’esibizione dei Suonatori della Leggera e dei Suonatori della Valle del Savena. Alle 16, in Piazza Cavalier Gitti, il Gruppo Scaricalasino accoglierà la Creedence Clearwater Revival Tribute Band.

Lungo le vie del paese, oltre 50 espositori offriranno una selezione dei migliori prodotti locali. "Siamo felici di offrire un evento che non solo valorizza i nostri prodotti tipici, ma che permette anche di vivere momenti di condivisione e svago all’aria aperta", ha dichiarato il sindaco di Monghidoro, Barbara Panzacchi, ringraziando l’ufficio Iat di Monghidoro ed il gruppo Scaricalasino, organizzatori della manifestazione.

z. p.